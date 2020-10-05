川普染疫 外媒憂全球衝突熱點趁亂生事

位於南高加索地區的亞美尼亞和亞塞拜然衝突四日再度升溫，亞塞拜然境內第二大城甘賈（Ganja）遭亞美尼亞部隊砲擊。亞美尼亞與亞塞拜然上月廿七日為納戈諾卡拉巴克地區爆發爭端，成為目前全球最緊張地區之一。圖為亞美尼亞部隊砲擊亞塞拜然。（歐新社）

2020/10/05 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普確診武漢肺炎後，全球跟著陷入混沌。在美國與中國對峙下深受美國動態影響的台灣、香港等地，更是備受關注。香港南華早報引述分析指出，此一情況代表美國政府過度以川普個人為中心，所有決策並非繫於連貫、可預期的思維，迫使美國外交官如今須向盟邦和國內民眾喊話，美國政策必定會保持穩定。

奧地利《標準報（Der Standard）》近日刊登題為「川普感染新冠肺炎，開啟一個危險時期」的評論，指川普染疫令美國政壇六神無主，這給了有心人士更多漁利空間，可能趁著美國自顧不暇時，在未來幾週攪亂國際情勢，台海、香港、亞美尼亞與亞塞拜然、敘利亞北部等衝突熱點，局勢十分危險。文中也提到，目前謠言和陰謀論迅速傳播，包括聲稱川普可能沒生病，顯示人們如今

對白宮充滿不信任。

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華郵︰習不會在此時挑釁華府

華盛頓郵報也指出，台灣有許多人擔憂將成為（中國）目標，但學者認為，中國國家主席習近平不會在此時挑釁華府，把美中推向更嚴峻的衝突。美國戴維森學院東亞政治專家任雪麗（Shelley Rigger）推測，北京應會認同當前情況「危險且敏感」，不會對川普染疫見獵心喜，反而會謹言慎行。

南早引述分析指出，即使是遭遇暗殺的甘迺迪、心智狀況下滑的雷根等更符合傳統定義的美國前總統，在個人出狀況時，全世界都會受到影響，更何況是難以預期的川普。世界各國對於川普染疫產生極大擔憂，正凸顯美國政府的外交關係是繫於總統一人的性格，而非精心擘畫的政策。川普經常忽略政策連貫、條約關係、外交細節、盟邦感受及專家建議等，反而高度仰賴直覺。

前美國國務院官員、喬治城大學中國問題學者郭嘉明（James Green）直言，美國盟邦如今會這麼想：若美國控制不住疫情，任由病毒侵入白宮，「那我們需要美軍協助時該怎麼辦？」正因如此，美國國務院才會在川普生病消息公布後，旋即強調國務卿龐皮歐四日起將如常出訪亞洲，並在日本東京出席「日美澳印四國外交部長會談」；惟國務院三日另宣布，龐皮歐將取消訪問蒙古和南韓，僅造訪日本，並參與四國外長會談。

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