老闆養病 川普競選團隊續衝

美國總統川普的支持者三日聚集在馬里蘭州華特里德國家軍事醫學中心外，為川普加油打氣。（法新社）

2020/10/05 05:30

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕美國總統大選投票日僅剩不到一個月，角逐連任的美國總統川普，卻與競選連任總幹事史泰平（Bill Stepien）相繼確診武漢肺炎。《美聯社》指出，川普確診後，他連任的挑戰呈指數成長，即使川普很快康復，也無法舉辦最能幫助選情的大型實體造勢集會。但川普競選團隊成員透露，團隊並未因為川普與史泰平確診而停下腳步。

競選總幹事雖確診 遠距運籌帷幄

競選團隊成員向《福斯新聞》透露，史泰平雖然遠距工作，卻仍完全控制競選團隊，而且競選總部現有副競選總幹事克拉克（Justin Clark）坐鎮。史泰平、克拉克與資深顧問米勒（Jason Miller）已於三日召開電話會議，討論競選的溝通、運作問題，並宣布將開啟「讓美國再次偉大行動（Operation MAGA）」競選活動，企圖在最後三十天集結所有支持川普的團體和個人，共同承擔競選活動，直到川普康復歸來。

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MAGA行動預定在七日的副總統候選人辯論會前，舉行首場線上活動，之後再舉行實體活動，讓競選活動持續「全速前進」。除了副總統彭斯外，MAGA行動也會有與川普兒子小唐納（Donald Trump Jr）、艾瑞克（Eric Trump）與兒媳蘿拉（Lara Trump）等川普家人相關活動，以及競選團隊、基層支持者都將全力展現熱情。團隊官員強調，競選活動都會在確保參與者健康與安全的前提下舉行，每場活動都會進行體溫量測，工作人員也會發放口罩與乾洗手液。

美國歷史上鮮少有總統在選舉前後遭逢如此重大的健康危機，包括前總統雷根（Ronald Reagan）曾於一九八一年上任不久後遇刺，艾森豪（Dwight Eisenhower）則於一九五六年競選連任的前一年，嚴重心臟病發作。

（美聯社）

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