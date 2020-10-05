老闆養病 川普競選團隊續衝
〔編譯黃靖媗／綜合報導〕美國總統大選投票日僅剩不到一個月，角逐連任的美國總統川普，卻與競選連任總幹事史泰平（Bill Stepien）相繼確診武漢肺炎。《美聯社》指出，川普確診後，他連任的挑戰呈指數成長，即使川普很快康復，也無法舉辦最能幫助選情的大型實體造勢集會。但川普競選團隊成員透露，團隊並未因為川普與史泰平確診而停下腳步。
競選總幹事雖確診 遠距運籌帷幄
競選團隊成員向《福斯新聞》透露，史泰平雖然遠距工作，卻仍完全控制競選團隊，而且競選總部現有副競選總幹事克拉克（Justin Clark）坐鎮。史泰平、克拉克與資深顧問米勒（Jason Miller）已於三日召開電話會議，討論競選的溝通、運作問題，並宣布將開啟「讓美國再次偉大行動（Operation MAGA）」競選活動，企圖在最後三十天集結所有支持川普的團體和個人，共同承擔競選活動，直到川普康復歸來。
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MAGA行動預定在七日的副總統候選人辯論會前，舉行首場線上活動，之後再舉行實體活動，讓競選活動持續「全速前進」。除了副總統彭斯外，MAGA行動也會有與川普兒子小唐納（Donald Trump Jr）、艾瑞克（Eric Trump）與兒媳蘿拉（Lara Trump）等川普家人相關活動，以及競選團隊、基層支持者都將全力展現熱情。團隊官員強調，競選活動都會在確保參與者健康與安全的前提下舉行，每場活動都會進行體溫量測，工作人員也會發放口罩與乾洗手液。
美國歷史上鮮少有總統在選舉前後遭逢如此重大的健康危機，包括前總統雷根（Ronald Reagan）曾於一九八一年上任不久後遇刺，艾森豪（Dwight Eisenhower）則於一九五六年競選連任的前一年，嚴重心臟病發作。