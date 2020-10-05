白宮御醫︰川普最快週一出院
以類固醇「地塞米松」抑制發炎症狀
〔編譯張沛元／綜合報導〕確診武漢肺炎並入院治療的美國總統川普，三日晚間透過「推特」發佈影片報平安，強調目前感覺不錯，但未來幾天是關鍵。白宮醫師康利（Sean Conley）四日召開記者會，宣布川普情況持續改善，雖然血氧濃度曾降至九十三％，卻從未低於九十％，最快可能在五日出院，並表示醫療團隊經過討論，決定以類固醇「地塞米松」（Dexamethasone，簡稱DXMS）抑制川普的發炎症狀。
這段在醫院拍攝的影片顯示，川普穿著西裝外套但未打領帶，臉色有點疲憊，說話時也略嫌中氣不足，但他仍侃侃而談四分鐘，感謝醫護人員的照料與全美民眾及各國領袖的祝福。川普坦承自己二日住院時覺得不太舒服，但如今已經「好多了」、「開始覺得不錯」，但也說未來幾天是「真正的考驗」，看看「未來幾天會發生什麼事」。
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川普︰梅蘭妮亞情況也不錯
川普還提到留在白宮的第一夫人梅蘭妮亞情況也不錯，並強調自己會盡快重返工作崗位與打完選戰…「我們會打敗這個新冠病毒，或無論你要怎麼叫他的毒。」除了影片外，川普還連發數則推文並轉貼支持者的影片，其中一則推文的內容與前述影片類似，主要是感謝醫護人員與強調自己「覺得很好」。
康利三日晚間就川普病情發表備忘錄，表示川普的情況不錯，已「大幅好轉（made substantial progress）」，雖然尚未脫離險境（not yet out of the woods），但醫療小組抱持審慎樂觀態度。備忘錄還說，川普一直沒有發燒，也沒有使用氧氣治療（He remains fever-free and off supplemental oxygen），一整天的血氧濃度介於九十六％到九十八％。血氧濃度正常值為九十五％到一百％。
紐約時報指出，川普之所以會發推文與影片說明個人健康情況，是不滿有人對外放話唱衰與誇大他的病情，宣稱他入院前的情況「令人憂心（concerning）」，而此人即為白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows），據悉川普對此大為光火，在數小時內先發推文說自己很好，接著致電私人律師朱利安尼（Rudolph W. Giuliani），要求朱利安尼幫他向外界傳話，說他能戰勝病毒，最後直接露面拍影片闢謠，扭轉他住院後病情反而惡化的印象。
紐時與美聯社踢爆，梅多斯三日在川普住院的馬里蘭州華特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）外向媒體表示，川普過去二十四小時的情況「令人憂心」，未來四十八小時的情況至關重要，甚至直言川普並未邁向全面康復的康莊大道。後來，梅多斯三日晚間又改口大讚川普的「無比勇氣」與「令人難以置信的（病情）改善」，但也不忘「補刀」說，二日一早真的很擔心川普的病情，因為川普發燒，血氧濃度狂掉。