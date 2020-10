白宮御醫︰川普最快週一出院

美國總統川普的醫師康利三日表示,川普的情況已大幅好轉。圖為康利三日在華特里德國家軍事醫學中心外向媒體說明川普的病情。(歐新社)

2020/10/05 05:30

以類固醇「地塞米松」抑制發炎症狀

〔編譯張沛元/綜合報導〕確診武漢肺炎並入院治療的美國總統川普,三日晚間透過「推特」發佈影片報平安,強調目前感覺不錯,但未來幾天是關鍵。白宮醫師康利(Sean Conley)四日召開記者會,宣布川普情況持續改善,雖然血氧濃度曾降至九十三%,卻從未低於九十%,最快可能在五日出院,並表示醫療團隊經過討論,決定以類固醇「地塞米松」(Dexamethasone,簡稱DXMS)抑制川普的發炎症狀。

這段在醫院拍攝的影片顯示,川普穿著西裝外套但未打領帶,臉色有點疲憊,說話時也略嫌中氣不足,但他仍侃侃而談四分鐘,感謝醫護人員的照料與全美民眾及各國領袖的祝福。川普坦承自己二日住院時覺得不太舒服,但如今已經「好多了」、「開始覺得不錯」,但也說未來幾天是「真正的考驗」,看看「未來幾天會發生什麼事」。

川普︰梅蘭妮亞情況也不錯

川普還提到留在白宮的第一夫人梅蘭妮亞情況也不錯,並強調自己會盡快重返工作崗位與打完選戰…「我們會打敗這個新冠病毒,或無論你要怎麼叫他的毒。」除了影片外,川普還連發數則推文並轉貼支持者的影片,其中一則推文的內容與前述影片類似,主要是感謝醫護人員與強調自己「覺得很好」。

康利三日晚間就川普病情發表備忘錄,表示川普的情況不錯,已「大幅好轉(made substantial progress)」,雖然尚未脫離險境(not yet out of the woods),但醫療小組抱持審慎樂觀態度。備忘錄還說,川普一直沒有發燒,也沒有使用氧氣治療(He remains fever-free and off supplemental oxygen),一整天的血氧濃度介於九十六%到九十八%。血氧濃度正常值為九十五%到一百%。

紐約時報指出,川普之所以會發推文與影片說明個人健康情況,是不滿有人對外放話唱衰與誇大他的病情,宣稱他入院前的情況「令人憂心(concerning)」,而此人即為白宮幕僚長梅多斯(Mark Meadows),據悉川普對此大為光火,在數小時內先發推文說自己很好,接著致電私人律師朱利安尼(Rudolph W. Giuliani),要求朱利安尼幫他向外界傳話,說他能戰勝病毒,最後直接露面拍影片闢謠,扭轉他住院後病情反而惡化的印象。

紐時與美聯社踢爆,梅多斯三日在川普住院的馬里蘭州華特里德國家軍事醫學中心(Walter Reed National Military Medical Center)外向媒體表示,川普過去二十四小時的情況「令人憂心」,未來四十八小時的情況至關重要,甚至直言川普並未邁向全面康復的康莊大道。後來,梅多斯三日晚間又改口大讚川普的「無比勇氣」與「令人難以置信的(病情)改善」,但也不忘「補刀」說,二日一早真的很擔心川普的病情,因為川普發燒,血氧濃度狂掉。

住院中的美國總統川普三日透過「推特」發表一段四分鐘的影片,強調自己狀況良好,將打敗武漢肺炎病毒,重返工作崗位。(歐新社)

