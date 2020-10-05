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    川普住院 龐皮歐縮短亞洲行／反中不鬆手「四方對話」照常舉行

    美國國務卿龐皮歐（左）原定四至八日的亞洲行將縮短為四至六日。龐皮歐近來走訪各國，尋求結盟反中，圖為他八月間在蘇丹首都喀土穆會晤該國的過渡軍委會主席柏罕將軍。（美聯社檔案照）

    美國國務卿龐皮歐（左）原定四至八日的亞洲行將縮短為四至六日。龐皮歐近來走訪各國，尋求結盟反中，圖為他八月間在蘇丹首都喀土穆會晤該國的過渡軍委會主席柏罕將軍。（美聯社檔案照）

    2020/10/05 05:30

    〔編譯茅毅／綜合報導〕儘管在美國總統川普確診武漢肺炎後，國務卿龐皮歐已宣布將原定四日起先後訪問日本、蒙古和南韓的行程，縮短到僅訪問日本，但他仍將在東京與澳洲、印度及日本外交首長舉行「四方安全對話」（Quad）。香港《南華早報》四日報導，Quad可能聚焦反制中國，及其對南海的主權聲索。

    學者︰蒙古可能加入反中

    美國國務院發言人歐塔加斯說，龐皮歐打算十月中旬再訪問亞洲。中國人民大學教授兼美國研究中心主任時殷弘表示，龐皮歐縮短亞洲行，不會改變川普政府宣告的反中「新常態」到來；美國正推動Quad成為反中新前線，將積極和蒙古等域內其他國家組成並強化反中聯盟，蒙古未來可能會與日、美建立更密切關係。

    華府智庫「史汀生中心」（Stimson Centre）高級研究員孫雲指出，北京視華府批評中國為別有用心，顯示美國亟於削弱中國影響力；北京也可能派高官出訪，例如中國外交部長王毅九月訪問蒙古後，可能在十月訪日。

    據報導，日本新任首相菅義偉計畫十月訪問越南及印尼，做為他以日相身分首度出訪的目的地。東京智庫「日本國際問題研究所」高級研究員詹索妮亞（Monika Chansoria）提到，後疫情時代的世界，愈來愈可能以更廣泛的安全概念來評估中國，這可能是這些國家在整個印度—太平洋地區，對北京採取遠比目前更加強硬作法的開端。

    另一方面，針對中國十月一日國慶當天，香港有至少八十六名示威者被捕，美國國務院三日在措詞強硬的聲明中予以譴責，對香港政府基於「政治目的」執法表示遺憾，與維護法治、尊重，包括集會及言論自由在內的人權背道而馳，再次凸顯北京完全背離「一國兩制」承諾。

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