川普住院 龐皮歐縮短亞洲行／反中不鬆手「四方對話」照常舉行
〔編譯茅毅／綜合報導〕儘管在美國總統川普確診武漢肺炎後，國務卿龐皮歐已宣布將原定四日起先後訪問日本、蒙古和南韓的行程，縮短到僅訪問日本，但他仍將在東京與澳洲、印度及日本外交首長舉行「四方安全對話」（Quad）。香港《南華早報》四日報導，Quad可能聚焦反制中國，及其對南海的主權聲索。
學者︰蒙古可能加入反中
美國國務院發言人歐塔加斯說，龐皮歐打算十月中旬再訪問亞洲。中國人民大學教授兼美國研究中心主任時殷弘表示，龐皮歐縮短亞洲行，不會改變川普政府宣告的反中「新常態」到來；美國正推動Quad成為反中新前線，將積極和蒙古等域內其他國家組成並強化反中聯盟，蒙古未來可能會與日、美建立更密切關係。
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華府智庫「史汀生中心」（Stimson Centre）高級研究員孫雲指出，北京視華府批評中國為別有用心，顯示美國亟於削弱中國影響力；北京也可能派高官出訪，例如中國外交部長王毅九月訪問蒙古後，可能在十月訪日。
據報導，日本新任首相菅義偉計畫十月訪問越南及印尼，做為他以日相身分首度出訪的目的地。東京智庫「日本國際問題研究所」高級研究員詹索妮亞（Monika Chansoria）提到，後疫情時代的世界，愈來愈可能以更廣泛的安全概念來評估中國，這可能是這些國家在整個印度—太平洋地區，對北京採取遠比目前更加強硬作法的開端。
另一方面，針對中國十月一日國慶當天，香港有至少八十六名示威者被捕，美國國務院三日在措詞強硬的聲明中予以譴責，對香港政府基於「政治目的」執法表示遺憾，與維護法治、尊重，包括集會及言論自由在內的人權背道而馳，再次凸顯北京完全背離「一國兩制」承諾。