金融時報起底︰中駐伊朗前官員 曾負責審查TikTok內容

《金融時報》四日揭露，一名前中國外交官在二○一八年加入「字節跳動」，曾負責審查TikTok影音內容，決定什麼內容可出現在該平台上。（路透）

2020/10/05 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕儘管中國短影音平台「抖音」海外版TikTok母公司「字節跳動」一再否認，中國政府對TikTok的營運或業務有任何影響，但英國《金融時報》四日報導，兩名接近「字節跳動」的人士透露，一名約二十六至廿九歲的前中國官員，曾負責審查TikTok的影音內容，決定什麼內容可以出現在該平台上。

根據已被刪除的社群媒體「領英」（LinkedIn）個人檔案，該名名為蔡崢（Cai Zheng，譯音）的前外交官，曾在德黑蘭的中國駐伊朗大使館工作，今年年初前，他一直負責管理字節跳動的一支全球內容政策團隊（global content policy team）。據稱蔡崢是TikTok決策團隊核心人物，他在二○一八年加入字節跳動，時間點正值北京對抖音影片內容進行嚴格審查之際。此一壓力迫使字節跳動執行長張一鳴公開道歉，改採較接近中國政府的路線。

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蔡崢在字節跳動北京總部的全球信賴和安全團隊中，針對在TikTok、及旗下印度社交媒體平台Helo、「火山小視頻」海外版Vigo Video等手機應用程式上「可以接受」什麼影片撰寫指引。

在蔡崢管理該團隊期間，TikTok被控查禁會觸動北京敏感神經的影片，包括一名美國少女希望世人知悉新疆維吾爾族穆斯林遭大規模關押一事。

改由海外四辦公室審核 向北京一女主管報告

消息人士指，蔡崢今年一月初調離原本的內容政策審查職位，該職位迄今仍懸缺。對此，TikTok一名發言人聲稱，早在蔡崢任職該公司前，這些內容政策指引就已制定；字節跳動強調，在招聘蔡崢的過程中，並未和中國政府商談，如今他已調往該公司的遊戲業務團隊。

TikTok現已將形成內容政策與審核評比影片的責任，移交給美國洛杉磯、加州矽谷、新加坡及愛爾蘭都柏林的辦公室；這四個辦公室的負責人再向北京的一名中國籍女主管報告，而該公司內幾乎沒有人知道該女主管真實姓名。

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