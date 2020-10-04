史上最貴 美今年選戰經費破3千億
〔編譯管淑平／綜合報導〕美國非營利、無黨派組織「回應政治中心」（Center for Responsive Politics）最新估計指出，今年投入美國總統和國會議員選戰的經費，可能達到一○八億美元（約三○八○億台幣），打破歷年大選紀錄，將是史上最貴的大選。
該中心評估今年大選迄今已經花了七十二億美元，但是，本月中國會議員候選人報告季度開銷後，這個數字勢將再大幅提高。其中，光是總統選戰就估計將耗資五十二億美元（約一四八三億台幣），目前支出了三十七億美元已經改寫紀錄；國會選戰費用估計達到五十六億美元（約一五九七億台幣）。兩大黨中，民主黨燒錢燒得比共和黨兇，佔目前總開支的五十四％，共和黨為三十九％。
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疫情堆高廣告花費
該中心執行長克魯姆霍茲（Sheila Krumholz）說，二○二○年大選已經是史上最貴的總統選舉，「未解的疑問是，這會不會是未來選舉的新常態」。以經過對通貨膨脹率做出調整之後的經費比較，之前美國最燒錢的大選是二○一二年的七十一億美元，最貴的總統選戰是二○○八年的二十八億美元。
這份評估指出，兩名億萬富豪、前紐約市長彭博和對沖基金創辦人施泰爾（Tom Steyer）投入民主黨總統初選，小額捐款比例較上屆大選增加十四％，以及選戰在新型冠狀病毒疫情中進行，迫使候選人得比以往更仰賴在電視、數位媒體投放競選廣告，都推高選戰花費。