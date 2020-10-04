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    史上最貴 美今年選戰經費破3千億

    美國總統川普二日搭直昇機抵達華府近郊的華特里德國家軍事醫學中心，未來數日會在該院的總統套房「七十一號病房」隔離與接受治療。（歐新社）

    美國總統川普二日搭直昇機抵達華府近郊的華特里德國家軍事醫學中心，未來數日會在該院的總統套房「七十一號病房」隔離與接受治療。（歐新社）

    2020/10/04 05:30

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國非營利、無黨派組織「回應政治中心」（Center for Responsive Politics）最新估計指出，今年投入美國總統和國會議員選戰的經費，可能達到一○八億美元（約三○八○億台幣），打破歷年大選紀錄，將是史上最貴的大選。

    該中心評估今年大選迄今已經花了七十二億美元，但是，本月中國會議員候選人報告季度開銷後，這個數字勢將再大幅提高。其中，光是總統選戰就估計將耗資五十二億美元（約一四八三億台幣），目前支出了三十七億美元已經改寫紀錄；國會選戰費用估計達到五十六億美元（約一五九七億台幣）。兩大黨中，民主黨燒錢燒得比共和黨兇，佔目前總開支的五十四％，共和黨為三十九％。

    疫情堆高廣告花費

    該中心執行長克魯姆霍茲（Sheila Krumholz）說，二○二○年大選已經是史上最貴的總統選舉，「未解的疑問是，這會不會是未來選舉的新常態」。以經過對通貨膨脹率做出調整之後的經費比較，之前美國最燒錢的大選是二○一二年的七十一億美元，最貴的總統選戰是二○○八年的二十八億美元。

    這份評估指出，兩名億萬富豪、前紐約市長彭博和對沖基金創辦人施泰爾（Tom Steyer）投入民主黨總統初選，小額捐款比例較上屆大選增加十四％，以及選戰在新型冠狀病毒疫情中進行，迫使候選人得比以往更仰賴在電視、數位媒體投放競選廣告，都推高選戰花費。

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