拜登撤負面廣告 挨批造勢仍轟川普

美國民主黨總統候選人拜登二日飛抵密西根州大湍流市造勢，他的競選團隊在川普總統確診感染新冠病毒後，已決定撤下針對川普的負面廣告。 （法新社）

2020/10/04 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕在美國總統川普宣布確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）後，民主黨籍總統候選人、前副總統拜登二日獨自繼續競選行程，拜登競選團隊還撤下所有針對川普的負面廣告，但川普陣營顯然無意比照辦理，還反控拜登仍繼續在造勢場合批評川普。

華府國會山報（The Hill）報導，兩名與拜登競選團隊關係密切的消息人士表示，拜登陣營已撤下所有負面廣告；其中一名消息人士還說，撤負面廣告的相關討論，整整持續一天，拜登陣營最後決定在白宮宣布川普入院隔離前，撤下所有負面廣告。

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拜登推文籲愛國戴口罩

拜登的一名盟友表示，拜登總不能一邊祝福川普闔家平安，一邊又在競選廣告裡猛批川普。拜登在川普宣布確診後，曾發表推文表示希望川普伉儷早日康復。

但川普陣營看似並不領情，除了反批拜登，也沒說會比照辦理，撤下負面廣告。川普競選團隊公關主任墨托（Tim Murtaugh）透過聲明指出，拜登二日在密西根州大湍流市發表演說時，仍繼續在社會安全、經濟與創造就業機會等議題上攻擊川普，「然後現在拜登想被人稱讚他光明磊落？」

拜登此前經常批評川普防疫不力，在疫情的處理上「完全不負責任」，以及不肯戴口罩與保持社交距離。拜登三日於推特發文呼籲民眾戴口罩，並稱此為愛國者的表現；至於他稍早在密州演說時則呼籲全民團結，稱此時此刻不應繼續黨同伐異；儘管他是以民主黨人的身分競選總統，但未來當選後，會是美國的全民總統，「無論你是否把票投給我，我都代表你。」

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