病毒攻陷白宮 大法官提名大會已8人染疫

白宮玫瑰園舉辦大法官提名儀式，已傳出多人確診。（美聯社）

2020/10/04 05:30

川普核心圈已12人確診

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普確診武漢肺炎後，官方正積極調查可能的感染途徑，以及相關的接觸者。美國媒體三日披露，川普九月廿六日在白宮玫瑰園宣布提名聯邦法官巴瑞特繼任大法官的場合上，已傳出川普、梅蘭妮亞在內至少八人確診，顯示可能存在「超級傳播者」，且當天場內外均未嚴格限制社交距離或戴口罩，造成上百名出席者宛如置身毒窟，病毒恐怕已在華府政要間擴散。

此場合傳出的確診者包括前白宮顧問康威（Kellyanne Conway）、共和黨猶他州參議員李麥克（Mike Lee）、共和黨北卡羅來納州參議員提里斯（Thom Tillis）、聖母大學校長詹靜思（John Jenkins）及一名白宮記者。前新澤西州州長克里斯蒂三日上午宣布自己的檢驗結果為陽性反應。加上曾接近川普的幕僚希克斯、共和黨全國代表大會主席麥丹尼爾（Ronna McDaniel）、競選連任總幹事史泰平（Bill Stepien）及另兩名白宮記者，川普核心圈已十二人確診。

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至於巴瑞特二日的篩檢結果為陰性。不過，消息人士透露，她今年夏天曾與夫婿雙雙確診，隨後已痊癒。另外，川普次子艾瑞克及兒媳勞拉，採檢結果也均為陰性。

被提名大法官被爆曾確診

今日美國報指出，白宮玫瑰園的影像紀錄顯示，當天與會者逾一八○人，但僅約五十人戴口罩，極少數人保持社交距離，大多數人仍挨近彼此握手、交談，包括在室內的宴會。另外，九月卅日第一場總統辯論會主持人華勒斯指出，川普家人到達時都戴口罩，但隨後陸續摘下；川普親近幕僚、克里斯蒂則坦言，在為辯論做準備時，房裡沒人戴口罩。

病毒恐傳到白宮核心圈外

加州大學舊金山分校接觸史追蹤專家魏爾蒂指出，會造成上述複雜的感染情況，可能是多個活動中均出現超級傳播者，而川普和希克斯過去一週參加的活動就涵蓋數千人，病毒恐怕早就傳播到白宮核心圈以外。哈佛大學流行病學家米那認為，五到七天內將有許多人被驗出陽性，凡曾暴露在病毒威脅下的人，必須連續十四天都驗出陰性，才算解除危機。

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