現身影片感謝支持 川普住院 繼續辦公

美國總統川普在美東時間2日傍晚，從白宮搭乘陸戰隊一號直升機前往華府近郊的軍醫院治療與隔離，他戴上口罩並向在場守候的媒體比讚，似乎是藉此為自己打氣並宣示會努力戰勝病魔。（法新社）

2020/10/04 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普在自曝感染武漢肺炎後不到二十四小時的二日傍晚，遵照醫囑入住華府近郊的華特里德國家軍事醫學中心接受治療與隔離，預料將待上好幾天，以免病情惡化；川普二日透過影片與推文透露近況，自稱感覺良好並感謝各界大力支持。白宮首席醫生康利（Sean P. Conley）在台灣時間三日晚間十一點半過後舉行記者會，指總統身體狀況良好，各項功能正常，且過去二十四小時沒有發燒。

白宮指出，川普入院是基於「以防萬一」以及遵從醫療專家的建議；川普雖有輕微症狀，但精神很好，一整天都在工作，「未來幾天」也會在院內的總統辦公室工作。川普確診與入院，是繼一九八一年已故前總統雷根遭槍擊入院以來，美國總統所面臨的最嚴重的已知健康威脅。

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24小時沒發燒也沒呼吸困難

根據康利三日表示，川普今早「精神特別好」，也曾詢問關於羥氯奎寧，但是目前沒使用此藥。康利強調，總統已有二十四小時沒發燒，沒有呼吸困難，身體各項功能正常，「醫療團都極為滿意總統病情的改善，他週四輕微咳嗽和一點鼻塞、疲勞，現在都解決、在好轉中」。醫生計畫進行五天的瑞德西韋治療，但尚無法預告總統何時可以出院。

醫師︰無法預告何時可出院

七十四歲的川普二日離開白宮時罕見戴著口罩，無須輔助自行穿過南草坪登上「陸戰隊一號」直升機，前往華特里德軍醫院，登機前僅低調向媒體揮手，並未回覆提問。不過，川普倒是在推特上發表十八秒的影片，親口宣布將入院、感謝各界支持與透露他與妻子梅蘭妮亞目前都好。二日深夜，研判已入院的川普發推文表示自認還不錯，「謝謝各位，愛你們」。至於第一夫人梅蘭妮亞並未隨夫入院，而是待在白宮，有輕微咳嗽與頭疼等症狀。

川普入院前曾在白宮接受美國藥廠雷傑納隆的實驗性藥物治療。此外，川普還服用鋅、維他命Ｄ、法莫替丁、褪黑激素，以及阿斯匹靈。

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