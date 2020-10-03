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    「上次輕鬆勝選」 川普不願改辯論規則

    首場總統候選人辯論淪大亂鬥，主辦單位研擬更改規則，對此川普表示不同意。（彭博檔案照）

    首場總統候選人辯論淪大亂鬥，主辦單位研擬更改規則，對此川普表示不同意。（彭博檔案照）

    2020/10/03 05:30

    〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國民主黨籍總統候選人拜登在上月廿九日舉行的二○二○年美國總統選舉首場辯論，與積極爭取連任的共和黨籍現任總統川普唇槍舌劍，維持上月持續領先九％的五成支持率。但川普並不認輸，面對主辦單位「總統辯論委員會」（ＣＰＤ）一日考慮在預定十五日登場的第二場辯論改變規則以達成「更有序的討論」，他一日自詡四年前「輕鬆勝選」，不容後兩場辯論規則有所改變。

    拜登陣營：川普能否守規則才是問題

    兩位候選人在首場辯論皆相互插話，但事後多數批評針對川普而來，外界猜測強制關閉麥克風應在所謂新規則之列。川普競選團隊表示，「我們不想要有任何改變」，只說川普計畫在下月三日大選前出席後續兩場辯論；對於拜登陣營指控川普「是否會在接下來的兩次辯論開始遵守規則」才是「剩下唯一的真正問題」，則未多做回應。

    川普一日已透過推特表態，「我上一次輕鬆獲勝，為什麼我會允許ＣＰＤ更改第二場和第三場辯論的規則？」但就算ＣＰＤ不改規則，第二場十月十五日的佛羅里達州辯論的時間也恐因川普二日確診武漢肺炎而生變。雖他自稱「將立即開始隔離和恢復過程」，但依規定待滿十四天隔離期的隔天就是第二場辯論日，屆時他的健康狀況是否過關也是變數之一。

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