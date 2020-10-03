辯論亂鬥 日政評家：川普更適合與中對決

美國總統川普二日驚傳確診武漢肺炎，當天東京一個大螢幕上播放日本「共同社」取自美聯社外電的編譯報導，標題為川普感染（新型）冠狀病毒。（美聯社）

2020/10/03 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京二日報導〕美國總統大選首場電視辯論會，川普與拜登兩位候選人唇槍舌劍九十分鐘，美媒普遍以「史上最混亂」給予負評，但日本知名政評家長谷川幸洋卻有不同看法，他二日在日本「週刊現代」網路版發表評論指出，美國這次的總統大選，是要選出「與中國作戰的最高指揮官」，「哪位候選人更適合與中國對決」才是勝負關鍵，從這點來看川普要比冷靜的拜登更具優勢，因為他在總統任內指揮的對中政策已有實際的成績。

長谷川指出，即使這場辯論會雙方一直處於相互干擾、對罵的混戰狀態，但若以此批評「美國人民是大輸家」（ＣＮＮ主播），反而暴露出媒體高高在上的態度，長谷川並不認為，美國選民會因此就無法做出正確的判斷。

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長谷川表示，川普在二○一六年與希拉蕊競選時，也曾罵過希拉蕊是「討厭的女人」，即使就任美國總統他口無遮攔行言也沒收斂過，這次辯論會中登場的川普，依舊是支持者認識的川普。

正經政治家無力對抗不正經中國

如果從「正經辯論政策」的觀點來給分，長谷川表示，他給川普三十分、拜登八十分，但在川普支持者的眼中，不裝高尚、不談理論，滔滔不絕地發動言語攻勢，這才是他們熟知的川普；反觀拜登雖然間接洗刷了他有失智症的疑慮，成功地為自己的形象加分，但這不表示他就能勝選，希拉蕊就是前車之鑑。

長谷川發現在這次辯論會中，雖然兩人均未深入在政策上進行辯論，但唯獨在對中政策上毫不含糊，他認為「中國」是這次大選的關鍵，川普政府正全面與中國對決，未來還會更為激烈，拜登的陣營也加強了對決的態勢。

長谷川認為「哪位候選人更適合與中國對決」，將會左右這次大選的選情，換言之，這次要選出的是「戰時的總統」，與其說是選總統，不如說是選出「與中國作戰的最高指揮官」。從這個觀點來看，川普要比冷靜的拜登更具優勢，因為他在總統任內指揮的對中政策已有實際的成績。何況，在選民的眼中，「正正經經的政治家」，不見得適合與「不正經的中國對決」，中國無視國際秩序和人權，威脅全球人類的健康，對美國人而言中國並不是一個「正經的國家」。

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