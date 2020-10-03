美國難民接納計畫 首納香港人

一日為中國共產黨建政滿七十一年，大批支持香港的示威者在中國駐美國洛杉磯總領事館周邊抗議。 （法新社）

2020/10/03 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國國務院上月卅日公告，與國土安全部、衛生及公共服務部聯合提交的共和黨籍總統川普《致國會二○二一財政年度難民擬議准入報告》，預計從本月起一年內准許一．五萬人基於「美國難民接納計畫」進入美國，創歷史新低，但符合川普上任四年來排拒移民的立場；另首度納入遭中國「港區國安法」迫害的香港人，落實川普正爭取十一月連任的「反中」主軸。

接收人數減至1.5萬人 創新低

根據國務院公告，川普政府重視人道主義之餘，一向優先考量美國人的安全福祉，尤其武漢肺炎全球大流行目前仍嚴重肆虐。因此，雖預計新財政年度將收到逾卅萬件難民庇護申請，其中逾二．九萬人首度申請，但僅一．五萬人可望通過，包括遭受宗教迫害者、因協助美國而身處險境的伊拉克人，還有薩爾瓦多、瓜地馬拉、宏都拉斯和香港、古巴、委內瑞拉的難民。以上內容與國會協商後，將發布《關於二○二一財政年度難民准入的總統決定》實施。

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美學者：對港府的政治聲明

此為川普政府祭出反制中國六月卅日強推「港區國安法」的連串措施之一，也是「反送中」港人首度被國務院納為年度「難民擬議准入」的對象。但美國康乃爾大學法學院移民法教授亞爾─洛爾（Stephen Yale-Loehr）指出，國務院這起公告的重大意義在於對中國政府釋放訊息，「基本上是個反對香港、古巴、委內瑞拉政府的政治聲明」；此外，也反映出川普任內不斷下修難民准入限額的移民政策，與前朝民主黨歐巴馬政府執政最後一年接納十一萬人大相逕庭。

不過，川普去年以來已簽署多件支援香港「反送中」運動的國會法案。例如，去年十一月底生效的「香港人權與民主法」，授權國務院對破壞香港自治者加以制裁；對於因「政治動機」被逮捕的港人赴美簽證申請，更指示官員從寬處理。美國眾議院外交委員會一日又通過「香港人民自由和選擇法案」，預計給予港人「臨時保護身分」並「加快逃離迫害的港人難民申請程序，不受政府難民准入低總量限制」，已獲另十五位聯邦眾議員附議，待兩院通過及總統簽署始可生效。

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