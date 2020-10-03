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    美大選投票 幾乎無延期可能

    民主黨籍的美國眾議院議長裴洛西，在總統繼位順序排名第二，僅次於副總統。（法新社）

    民主黨籍的美國眾議院議長裴洛西，在總統繼位順序排名第二，僅次於副總統。（法新社）

    2020/10/03 05:30

    若川普無法視事 將由彭斯代行職權

    〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普確診武漢肺炎引發總統職務是否由他人暫代，以及一個月後投票的總統大選是否還能繼續的疑慮。依法，川普若無法視事，其職將由副總統彭斯暫代；至於共和黨總統候選人是否換人，則由該黨全國委員會決定。

    根據美國憲法第二十五條修正案，倘若三軍統帥無法視事，其職務將由副總統暫代，其次為眾議院議長；換句話說，川普一旦病重以致喪失行為能力，總統一職將由副總統彭斯取而代之；彭斯若也無法視事，則由民主黨籍的眾議院議長裴洛西遞補。裴洛西二日一早表示，目前尚無官員就此與她聯繫，所幸副總統彭斯伉儷病毒採檢結果呈陰性，讓美國政府能持續運作的計畫也早已備妥。

    裴洛西：美政府持續運作計畫早備妥

    根據英國每日郵報，川普若要暫卸治國重任，會發函國會參、眾兩院議長表明此意，並由彭斯暫代其職，直到川普發函表明已可視事為止。美國前總統雷根與布希，皆曾因健康因素，暫時交棒給副總統。

    不過，另有一個迄今從未動用過的辦法，可以在不需經過總統本人之手，便宣告總統無法視事，即副總統與絕大多數內閣成員宣告總統無法發號施令，並解除其職務。但根據白宮醫師康利的說法，川普目前情況良好，意謂前述暫代總統職務的情況，不太可能成真。

    專家指出，川普就算確診，但也許並不影響或僅稍微影響其治國；川普確診所構成的真正挑戰，其實是他身邊的人，全天候維安的秘勤局人員染疫風險將因此大增。

    總統大選方面，值此距離大選投票僅剩一個月，大選幾乎不可能延期，因有部分州早就開始提前投票；至於共和黨是否會更換候選人，根據該黨規章，只要共和黨全國委員會的一六八名委員集會表決，便可另推他人問鼎白宮。

    美國總統川普若病重以致無法視事，副總統彭斯將依法將暫代其職。（美聯社）

    美國總統川普若病重以致無法視事，副總統彭斯將依法將暫代其職。（美聯社）

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