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    環時胡錫進諷川普確診 「淡化疫情的代價」

    上圖：川普二日推文宣布，他與第一夫人都驗出武漢肺炎陽性，將立即開始隔離治療。（法新社）

    上圖：川普二日推文宣布，他與第一夫人都驗出武漢肺炎陽性，將立即開始隔離治療。（法新社）

    2020/10/03 05:30

    〔編譯茅毅／綜合報導〕美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞二日確診武漢肺炎後，中國官方直到當晚才打破沉默，由其外交部一名發言人表示，祝兩人早日康復。在官方正式表態前，中國網路上部分網民出現幸災樂禍的反應，還有人說是中國十月一日的「國慶禮物」。

    中國官方表態前 小粉紅幸災樂禍

    中國官方尚未表態前，立場鷹派的中共黨媒《環球時報》總編輯胡錫進，僅推文稱川普夫婦為川普淡化武肺疫情的賭博「付出代價」，並表示這起消息凸顯美國疫情嚴重，「將對川普及美國的形象有負面衝擊，恐怕也會對其連任有負面影響」。惟胡在新浪微博的發文中，仍提到「希望川普及其夫人能夠平安度過難關」。

    中共北京市委員會宣傳部旗下的《新京報》評論稱，這非常符合美國總統大選「十月驚奇」的標準，「但誰也沒想到，驚奇來自川普本人」，正是川普政府防疫不力的直接體現。至於其他中國媒體，大多僅止於報導，未多加評論，顯得十分保守、謹慎。

    另一方面，在中國社群媒體，川普確診的消息也成為最火熱話題，短短一小時內，就登上微博熱搜榜第一。中國網友的發文中，有的同情、難以置信，甚至還有幸災樂禍，將川普染病視為他近來美、中關係急轉直下的「報應」。「美國之音」（ＶＯＡ）引述觀察家報導，指中國網路上出現成千上萬幸災樂禍的反應，是「得到中共當局默許、甚至鼓勵的」。

    整體來說，中國網路上戲謔和訕笑的評論遠多於關心，且嚴肅、認真探討川普罹病一事的理性、平和言論，遭審查言論的網路管理人員刪除。一則貼出後一小時內就被按五．五萬個讚的評論寫道，「全世界都歡欣鼓舞」。還有網友稱，這難道是中國十月一日的「國慶禮物」？「希望病毒儘快戰勝他」。

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