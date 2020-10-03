男性、過重、高齡 住院率是年輕人5倍

3月起感染武肺的國家元首/領導人

2020/10/03 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕儘管確診感染武漢肺炎的美國總統川普目前健康情況良好，但媒體引述醫療專家說法，高齡、體重過重與男性等因素，讓川普成為病情惡化的高風險群。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）二日報導，七十四歲的川普，光憑年齡就是高風險族群。根據美國疾病管制中心（ＣＤＣ）數據，六十五至七十四歲武肺患者的住院率與死亡率，是十八至廿九歲年輕人的五倍與九十倍。英國衛報則引述期刊《刺胳針》今年三月利用中國數據所發表的研究指出，武肺整體死亡率為一．四％，七十多歲病患的死亡率則達八．六％。

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澳洲墨爾本聖文森醫院加護內科醫師迪克森（Barry Dixon）表示，武肺患者發病時是輕症，不等於日後能避免演變為重症；有太多患者發病第一週症狀輕微，第二週卻併發肺炎，健康情況迅速惡化，一如稍早的英國首相強森，他在染疫後居家隔離，但最後病情惡化，不得不入院治療。

心血管疾病也會影響病症

根據當前研究所知，武肺患者一旦併發肺炎，死亡風險更高，特別是六十五歲以上、有心血管疾病或影響腦血管之病症的患者。至於其他的武肺死亡風險因素，還包括是否為老菸槍、是否有糖尿病或心臟病。目前無證據顯示川普有上述高風險因素。

另一大風險因素是體重。根據今年六月公布的川普體檢報告，川普身高約一九○公分、體重約一一○公斤，身體質量指數（ＢＭＩ）約三十．五，顯然過重，甚至可稱為肥胖。而肥胖可能會增加武肺重症的風險，住院率則是體重正常者的三倍。此外，性別也是一大風險因素，根據ＣＤＣ數據，死於武肺的男性多於女性，但原因不詳。

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