祝福川普 拜登檢測陰性

美國民主黨總統候選人拜登二日推文為總統川普、第一夫人梅蘭妮亞送上祝福，希望兩人早日康復。圖為拜登一日造訪德拉瓦州。（路透）

2020/10/03 05:30

多國領袖慰問 祝川普夫婦早日康復

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國總統川普與夫人梅蘭妮亞二日證實確診武漢肺炎，目前在白宮接受隔離，但症狀輕微。川普的總統大選對手、民主黨候選人拜登，與世界各國領袖及政要得知消息後，紛紛送上慰問與祝福，期望川普伉儷早日康復。

拜登二日推文表示，「吉兒（拜登之妻）與我為總統川普和第一夫人梅蘭妮亞送上關切，希望兩人早日康復，我們將持續祝福總統及第一家庭健康和安全。」拜登的競選搭檔、副總統候選人參議員賀錦麗，也在推特發表類似的祝福。

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拜登副手 武肺檢測也無虞

拜登因九月廿九日才與川普進行同場辯論，當時兩人在密閉空間內相隔約兩公尺、又待了九十分鐘，外界擔憂拜登也有染病的可能。拜登於美東時間二日中午推文證實，武肺檢測確定為陰性。賀錦麗二日稍早在例行性的武肺檢測中，確定健康無虞。

川普並非第一位確診武肺的國家領袖，曾在確診後因病情惡化而轉入加護病房的英國首相強森，於個人推特上，對川普夫婦「獻上最誠摯祝福，盼他們早日康復」。歐洲理事會主席、前比利時總理米歇爾（Charles Michel）也推文寫道，祝兩人早日康復；米歇爾並提到，武肺乃一場我們每天都要繼續對抗的戰役，無論身在何方。「聯合國災難風險縮減辦公室」（UNDRR）亦推文「機會教育」，強調沒人能夠對武肺免疫。

「沒人能夠倖免於武肺病毒」

德國總理、歐盟輪值主席梅克爾的發言人於推特表示，梅克爾說，希望川普伉儷從武肺順利痊癒，很快就完全恢復健康。法國政府發言人艾塔爾（Gabriel Attal）則說，這證明沒人能夠倖免於武肺病毒，「包括那些表現出懷疑論的人」，祝川普早日康復。

俄羅斯總統普廷拍發電報給川普，祝他早日康復。普廷還說，「我確信，您與生俱來的活力、抖擻精神及樂觀，將有助您應付這個危險病毒」。印度總理莫迪亦推文寫道，願其朋友川普夫婦早日康復及健康良好。川普任內，美印關係熱絡，印度被視為美國平衡中國在亞洲越來越大影響力的夥伴之一。

澳洲總理莫里森私訊給川普，祝他們夫妻快速且完全康復。包括加拿大、埃及、波蘭、南韓等國領袖，也都傳達祝福。東京都知事小池百合子被問及此事時，含蓄提到，此一消息「提醒了我，戴口罩在日本有多麼普遍」。

譚德塞也推文祝早日痊癒

以色列總理納坦雅胡在推文中表示，他和妻子莎拉就像數百萬名以色列人一樣，「正想念著」川普夫婦，願我們的朋友完全與很快痊癒。世界衛生組織（ＷＨＯ）秘書長譚德塞同樣在推特發文，祝川普夫婦很快康復。川普已於五月間宣布退出ＷＨＯ。

川普貼身幕僚希克斯（左）九月十四日陪同川普搭乘直升機降落白宮，當時戴著口罩。但卅日前往明尼蘇達州造勢就未戴口罩。（路透）

川普鮮少在公開場合戴口罩防疫，但七月十一日參訪馬里蘭州「華特里德國家軍事醫學中心」時難得戴上。（法新社檔案照）

川普貼身幕僚希克斯（左）九月十四日陪同川普搭乘直升機降落白宮，當時戴著口罩。但卅日前往明尼蘇達州造勢就未戴口罩。（路透）

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