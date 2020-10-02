為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    在日藏族維族 籲日制裁中國

    在日藏族與維吾爾族人士選在中國十一國慶，於日本國會召開會議，抗議中國政府迫害少數民族。（取自產經新聞）

    在日藏族與維吾爾族人士選在中國十一國慶，於日本國會召開會議，抗議中國政府迫害少數民族。（取自產經新聞）

    2020/10/02 05:30

    〔駐日特派員林翠儀、國際新聞中心／綜合報導〕全球藏族與維吾爾族人士為抗議中國政府迫害少數民族，選在中國十一國慶於全球三十六國、八十八個地點舉辦串聯抗議活動。日本維吾爾協會和世界南蒙古會議等團體一日也在日本國會召開會議，呼籲日本國會議員提高對中國譴責的聲量，仿效美國制定人權保障法案，制裁參與鎮壓的中國迫害者，並發表決議文，呼籲全球團結對抗中國對少數民族的滅絕政策。

    日本產經新聞報導，藏族人士澤仁多吉在會中現身說法，指控中國政府監控西藏，必須隨身攜帶身分證，對國境的監視也愈趨嚴格，去年僅有十幾人逃出中國。世界南蒙古會議幹事長Olhunud Daichin表示，今年九月起中國政府對蒙族學童強制實施漢語教育，教科書均改成中文，蒙古傳統儀式的記載也從教科書中消失，刻意抹殺蒙古人的語言文化。日本維吾爾協會會長于田kerimu指出，維族人為小孩命名時，被迫只能選擇中國政府規定的名字。

    與此同時，總部位於德國的「世界維吾爾代表大會」發言人迪里夏提宣布，十一中國國慶當天在全球各地展開「全球行動日」（Global Day of Action）抗議活動，希望喚起國際社會施壓，迫使北京當局關閉再教育營，並追究對維吾爾人種族滅絕政策的執行者、參與者與決策者。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門
    曝習近平身陷危機 章家敦：他清楚若失敗恐沒命
    2020/10/01 05:54

    曝習近平身陷危機 章家敦：他清楚若失敗恐沒命

    歐洲議會第一大黨團發報告「挺台抗中」 外交部感謝
    2020/10/01 05:58

    歐洲議會第一大黨團發報告「挺台抗中」 外交部感謝

    6枚火箭襲擊伊拉克艾比爾機場周邊 美軍基地警鈴大響
    2020/10/01 08:48

    6枚火箭襲擊伊拉克艾比爾機場周邊 美軍基地警鈴大響

    港府授勳多名鎮壓反送中港警 罵人「蟑螂」警也獲獎章
    2020/10/01 07:17

    港府授勳多名鎮壓反送中港警 罵人「蟑螂」警也獲獎章

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播