在日藏族維族 籲日制裁中國

在日藏族與維吾爾族人士選在中國十一國慶，於日本國會召開會議，抗議中國政府迫害少數民族。（取自產經新聞）

2020/10/02 05:30

〔駐日特派員林翠儀、國際新聞中心／綜合報導〕全球藏族與維吾爾族人士為抗議中國政府迫害少數民族，選在中國十一國慶於全球三十六國、八十八個地點舉辦串聯抗議活動。日本維吾爾協會和世界南蒙古會議等團體一日也在日本國會召開會議，呼籲日本國會議員提高對中國譴責的聲量，仿效美國制定人權保障法案，制裁參與鎮壓的中國迫害者，並發表決議文，呼籲全球團結對抗中國對少數民族的滅絕政策。

日本產經新聞報導，藏族人士澤仁多吉在會中現身說法，指控中國政府監控西藏，必須隨身攜帶身分證，對國境的監視也愈趨嚴格，去年僅有十幾人逃出中國。世界南蒙古會議幹事長Olhunud Daichin表示，今年九月起中國政府對蒙族學童強制實施漢語教育，教科書均改成中文，蒙古傳統儀式的記載也從教科書中消失，刻意抹殺蒙古人的語言文化。日本維吾爾協會會長于田kerimu指出，維族人為小孩命名時，被迫只能選擇中國政府規定的名字。

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與此同時，總部位於德國的「世界維吾爾代表大會」發言人迪里夏提宣布，十一中國國慶當天在全球各地展開「全球行動日」（Global Day of Action）抗議活動，希望喚起國際社會施壓，迫使北京當局關閉再教育營，並追究對維吾爾人種族滅絕政策的執行者、參與者與決策者。

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