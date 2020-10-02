美眾院通過 強制揭露新疆供應鏈

圖為土耳其伊斯坦堡巴耶濟德廣場（Beyazid Square）的示威者高舉標語牌，抗議中國政府迫害維吾爾族。（法新社）

2020/10/02 05:30

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕美國聯邦眾議院繼九月廿二日通過「防止維吾爾人強迫勞動法案」後，卅日再度以二五三票贊成、一六三票反對，通過由民主黨議員威克斯頓（Jennifer Wexton）提出的「強迫維吾爾人勞動披露法案」（Uyghur Forced Labor Disclosure Act），透過修改「證券交易法」第十三條，強制上市公司揭露來自中國新疆的產品。這是近十天來眾院通過的第二部針對新疆維吾爾族強迫勞動的相關法案。

該法案指出，上市公司的人權政策、做法和影響，是美國證券報告的重要內容，且愈來愈多投資者認為，人權風險是投資決策的考量重點之一，將要求美國所有上市公司定期向美國證券交易委員會（Securities and Exchange Commission）報告旗下所有與新疆集中營或疑似強迫勞動的工廠有關產品、生產線、商業活動，與相關的總收入、淨利和進口計畫等。

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共和黨酸不如直接制裁

法案尚須經參議院表決通過、總統川普簽署，但由於九月卅日投下反對票的眾議員多半為共和黨議員，在共和黨佔多數的參議院闖關難度不小。若兩項法案皆成功立法，將迫使美國企業無法使用全球產量最多的中國棉花、番茄，與其他加工製品，對全球貿易造成連鎖反應。

提案議員威克斯頓的選區維吉尼亞州有大型維吾爾族社區，共和黨聯邦眾議員麥亨利（Patrick McHenry）批評，威克斯頓提出的法案只是一份「選舉的新聞稿」，欲展現對中強硬態度，但更好的方法應是像川普一樣，直接制裁中國官員。

中強迫勞動商品 遠多於他國

與此同時，美國勞工部九月卅日也公布兩年一度的「童工及強迫勞動製品清單」（Goods Produced by Child Labor or Forced Labor），中國自二○○九年就開始入榜，今年的榜單共新增五項與新疆穆斯林強迫勞動相關的製品，包含手套、假髮、紡織品、紗線、番茄製品，共有十七類製品入榜，升高各界對新疆維吾爾族穆斯林所受待遇的關注。

美國勞工部長史卡利亞（Eugene Scalia）指出，報告記載的所有剝削行為都令人擔憂，但有一件事情特別明顯，即「中國利用強迫勞動生產的商品，數量遠遠超過其他國家。」

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