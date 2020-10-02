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    中共建政71週年 全球同步反中

    印度達蘭薩拉附近的麥克羅干吉（McLeod Ganj）抗議現場，中國國家主席習近平的面具擺放在一堆象徵屍體的布偶上面，寓意中共政權血腥屠殺藏人。（歐新社）

    印度達蘭薩拉附近的麥克羅干吉（McLeod Ganj）抗議現場，中國國家主席習近平的面具擺放在一堆象徵屍體的布偶上面，寓意中共政權血腥屠殺藏人。（歐新社）

    2020/10/02 05:30

    〔國際新聞中心／綜合報導〕一日為中共建政七十一週年，除香港民眾不畏國安法上街抗議外，全球人權組織也紛紛動員，在柏林、倫敦、巴黎、紐約、雪梨、曼谷、伊斯坦堡等城市集會示威，聲援新疆、西藏、內蒙古、台灣及香港，表達對中國政府一年來侵犯人權等行徑的抗議。

    在巴黎，今年共有十五個團體參與反中示威，其中又以聲援新疆維吾爾族的組織最為浩大。法國維吾爾協會主席奧摩爾（Alim Omer）表示，十月一日是中國國慶，也是維族人的災難開啟日，呼籲北京當局立即停止對維族人的種族滅絕。在澳洲雪梨，維吾爾、西藏、香港、台灣、內蒙古團體等在市政廳前舉行「國殤日」集會，抗議中共踐踏人權，呼籲結束中共暴政。

    對囂張跋扈的習近平不滿

    在柏林參加示威活動的國際筆會和平委員會副主席廖天琪指出，今年十月一日全球多地同時舉行抗議中國侵犯人權的活動「意義非常」，顯示世界各地華人和當地國家人士都對中共總書記習近平「在國際上囂張跋扈的態度」不滿。廖天琪痛批，中國不負責任地造成武漢肺炎禍延全球，到香港國安法、維吾爾人集中營、對蒙古和西藏語言與宗教的壓制，乃至軍機頻繁飛過台海中線等挑釁行徑，都讓中外人士高度警惕，各界因此產生不約而同的訴求及目的，亦即「警告中國政府不要玩火」。

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