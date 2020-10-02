臉書難敵國安法？ 香港用戶資料恐送中

香港國安法六月底實施後，香港政府恐已援引該法規定，向部分儲存香港用戶個人資料的外國企業索要資訊。圖為推特、臉書和影音分享平台YouTube等社群媒體與科技公司的標誌。（法新社）

2020/10/02 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕英國衛報九月三十日引述美國國務院官員報導，臉書、Google和微軟等高科技公司與社群媒體恐已對中國秘密要求它們交出所儲存的香港用戶資料數據唯命是從，但那些企業卻因遭中國警告，而無法和盤托出。

香港國安法於六月卅日生效，第四十三條規定，港府維護國家安全部門偵辦危害國安案件時，可要求相關人員提交資料或物料。儘管臉書等社群媒體公司隨即聲稱，將「暫時」不會遵照港府索要任何用戶資料的要求，但社運及民主派人士、法律專家和現任或前任美國政府官員一致懷疑，這些企業能否抗拒港府這類「依法」要求，以及一旦接獲要求，是否有權在用戶不知情下向當局洩漏個資。

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中國當局警告不准洩密

該名官員還說，中國當局會警告這些企業，要是走漏「是我索要這些資訊」，即屬違法。

旅居海外的香港社運人士曠頌晴指出，她的個資面臨被送交北京的危險，使人想起二○○四年雅虎遵從中國要求、交出中國記者師濤的身分。

師濤當時以Yahoo帳號向美國一個人權論壇傳遞中國如何限制國內報導一九八九年天安門事件十五週年紀念活動，二○○五年就因洩漏國家機密遭判十年徒刑。美國國會議員形容，此事有如企業與納粹德國合作。

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