十一上街 86港人被捕

一名抗議人士一日在香港街頭高舉印度國旗，疑似藉由力挺日前與中國爆發邊境衝突的印度來表達反中立場。（歐新社）

2020/10/02 05:30

四名區議員也被逮

〔編譯張沛元／綜合報導〕一日為中共建政七十一週年，民主派人士無視禁令，走上街頭抗議，高呼香港國安法禁止的「 光復香港，時代革命」等口號，遭嚴陣以待的警方舉旗警告與驅離，至晚間至少八十六人被捕，包括四名區議員。同日，香港特首林鄭月娥在慶祝中國國慶活動中重申「一國兩制」的重要性，同時為香港國安法辯護，聲稱香港社會在國安法實施後已恢復平穩。晚間，有人爬上獅子山頭，向山下投射光束，重現去年「反送中」抗爭期間的情景。

民陣遊行遭駁 零星示威對抗6千港警

一日是香港國安法實施後的第一個中國國慶，香港民運組織「民間人權陣線」（民陣）原本申請遊行，要求中國政府釋放被捕的十二名港人，但遭警方反對，上訴仍遭駁回。儘管如此，原定的遊行起點銅鑼灣一日午後仍有零星示威者聚集，高呼「光復香港，時代革命」或「黑警死全家」等口號。警方動員六千人嚴陣以待，除警告民眾勿聚集，也頻頻舉旗警告，並將示威者壓制在地；警方還拉出封鎖線，將疑似出門逛街的路人押上車帶走，引發群眾鼓譟。

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除了銅鑼灣，另有網友發起一日在全港多區聚集，不少商場有零星示威者呼喊抗議口號。香港警察透過「臉書」官方帳號通報，截至晚間十時，全港至少有八十六人被捕，包括梁晃維及李予信等四名區議員，罪名是涉及「公安條例」下的「參與未經批准集結」。

支聯會籲釋放12港人

據報導，警方對任何可疑者都不放過，就連民眾以口哨吹奏抗議歌曲、揮舞黃色氣球也被制止或盤查。一名男子「Ricky」為避免觸法，決定以當眾默讀蘋果日報的方式來抗議，「大家都知道在國安法下很多事情都不能說，即便我的力量微不足道，我仍決定站出來」。

此外，「香港市民支援愛國民主運動聯合會」（支聯會）一日上午在位於西環的北京政府駐港聯絡辦公室（中聯辦）外示威，要求北京當局釋放企圖搭船偷渡前往台灣、如今被關押在深圳的十二名港人，高呼「結束一黨專政」等口號。支聯會主席李卓人痛批，在當今中國，爭取自由者受到壓迫，壓迫者則大權在握。警方稍後指控李卓人等四人違反「限聚令」，開出罰單，但李卓人接過罰單隨即撕毀。

林鄭稱港已恢復平穩

一日稍早，林鄭在中國國慶酒會致辭時，推崇北京政府是協助香港維持繁榮穩定的堅強後盾，並稱香港歷經去年的「反送中」運動，到今年國安法實施，過去三個月來已恢復平穩是「不爭事實」，港人可再依法享有基本權利和自由；無論外國政府如何無理指控執行國安法的單位，以及對維護國安的港府官員祭出制裁，她仍將與港府同僚繼續履行維護國安職責。

一名拿著胡椒噴霧罐的香港鎮暴警察與抗議的老先生發生衝突。（彭博）

一名參與民主示威的女子一日在街頭與香港警察對嗆。（路透）

香港鎮暴警察一日隨意在街頭攔截民眾，若干雙手被反綁等候被帶走的民眾顯然是年輕學子。（路透）

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