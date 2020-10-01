沒嚇跑鐵票 也沒能拉到中間票

佛羅里達州邁阿密一家酒吧，民眾觀看九月二十九日美國總統候選人首場辯論會直播。（法新社）

2020/10/01 05:30

尚未決定選民 更感氣餒

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統大選投票日前五週，民調仍然落後的現任總統川普，試圖利用在首場辯論會上的強勢作風，打亂民主黨對手拜登的步調，改變選戰態勢。然而，整場辯論，兩名候選人明顯對彼此的鄙視，模糊了兩人的政策願景。這場充滿人身攻擊、鮮少就事論事的辯論，恐怕讓少數尚未決定支持誰的選民，對今年大選更感氣餒，而非受到鼓舞積極參與。

曾擔任二○一六年政權轉移小組顧問的共和黨策士彭季恩（Ron Bonjean）說，「很令人懷疑這場讓人耗盡心神的辯論，改變了任何選民的心意」，雙方各有勝場，「但是令人震驚的人身攻擊程度，可能嚇跑了很多人」。美聯社認為，川普在辯論會一開始就設定糾纏、干擾拜登的基本調性，拜登則時而能忽視川普的干擾，但時而也忍不住動怒。川普好鬥的姿態可能吸引最熱中的支持者，但能否拓展選票版圖或爭取到可說服的選民就很難說，特別是白人、受過教育的婦女及獨立選民。

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川普對拜登咄咄逼人的辯論策略，贏得一些死忠支持者的稱讚；但是他花太少時間設法說服心意未決選民，認可他是處理武漢肺炎疫情、醫療保險、種族關係等大選基本議題的最佳人選，尤其是向來批評川普言論和手法的女性選民。路透認為，在拜登一步步侵蝕川普在關鍵州的基本盤之際，川普或許平白浪費一次能打動選民的機會，而這些選民的支持正是川普成功連任所需要的。

密西根大學研究總統選舉辯論的專家凱爾（Aaron Kall）說，如果川普是希望爭取到游移選民，川普需要在未來兩場辯論，為國家描繪出一個更明亮、更令人樂觀的願景。這場辯論也為拜登帶來風險：他的競選團隊需要衝高年輕、非裔和拉丁裔選民投票率，讓拜登成功將穩定領先的民調支持度化為最終的勝選。

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