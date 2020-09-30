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    民調去留都未達門檻 港泛民議員 多仍選擇留任

    香港泛民主派立法會議員29日召開記者會，公布民調結果，指出反對議員請辭者只比支持者多1.3％。（路透）

    香港泛民主派立法會議員29日召開記者會，公布民調結果，指出反對議員請辭者只比支持者多1.3％。（路透）

    2020/09/30 05:30

    〔編譯黃靖媗／綜合報導〕香港政府七月底宣布，立法會選舉因武漢肺炎疫情延後一年舉行，現任議員直接延任至少一年。泛民主派決定，將透過民調決定十五名議員去留，廿九日召開記者會公布結果，反對議員請辭者只比支持者多了一．三％，除了公民黨議員陳淑莊因個人因素不留任，其餘十五名議員皆宣布留任。

    另八名未參與民調的議員中，立場較激進的「議會陣線」議員朱凱迪、陳志全則在民調公布前夕宣布，已致函立法會辭職。

    香港民意研究所共訪問逾兩千五百人，有四十七．一％受訪者反對議員辭職，四十五．八％受訪者支持議員辭職抗議，七％認為一半一半，反對比支持高一．三％，去、留比例都未跨越授權門檻，顯示社會分歧仍大，議員應自行做政治判斷。

    反對請辭只比贊同多1.3％

    香港媒體報導，立法會在數次變動後，目前共有六十三名議員，其中廿一人為非建制派，剛好守住三分之一門檻，讓建制派無法輕易通過「譴責動議」，取消民主派議員的資格（DQ），但前提是中間派的醫學界功能界別議員陳沛然，與「城邦派」的「熱血公民」議員鄭松泰願意出席。

    面對外界對留守的質疑，民主黨主席胡志偉認為，留下緊守議會戰線，可盡力拖慢港府使惡法長驅直入，並讓民間、議會、國際戰線互相配合，比離開更有意義。

    「議會陣線」議員毛孟靜也表示，支持與反對留守的民調差距不大，反映中國政府欲藉由延任議題製造分裂的手段「似乎成功」。

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