不滿美批梵中協議？ 傳教宗賞龐皮歐閉門羹

據義大利媒體掌握的消息，教宗方濟各將以美國大選將屆必須避嫌為由，拒絕接見美國國務卿龐皮歐；圖為龐皮歐（右）去年10月曾前往梵蒂岡與方濟各（左）會面。（歐新社檔案照）

2020/09/30 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕嚴厲批判中國人權問題的美國國務卿龐皮歐，本週展開南歐四國訪問行程，廿九日排定前進梵蒂岡，擬就盛傳下月廿二日到期的梵中主教任命協議將續簽兩年一事，向天主教教宗方濟各表達反對立場。但根據義大利媒體掌握的消息，方濟各將以美國大選將屆必須避嫌為由，拒絕接見龐皮歐。

以美大選將屆須避嫌為由 拒絕接見

龐皮歐十八日曾在保守派宗教雜誌《第一要務》（First Things）撰文譴責，在中共總書記暨國家主席習近平專制統治下，中國境內人權狀況急遽惡化，宗教迫害嚴重，被關押的新疆逾百萬穆斯林、天主教神職人員與信徒處境尤其堪慮。他指出，教廷在引導全球對人權問題的關注上，「具有獨特能力與責任」，廿世紀末期就曾在共產世界垮台、拉丁美洲及東亞民主化轉型中發揮「道德見證」的激勵力量，這股「宗教自由與團結」信念如今也該用來對付中共。廿日他又推文表示，梵中主教協議達成後，中共對境內天主教徒的打壓有增無減，若繼續更新協議，將危及梵蒂岡的「道德威信」。

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不過，龐皮歐此行恐怕見不到方濟各，只能和梵蒂岡國務卿帕羅林、國務院與各國關係部門秘書長加拉格爾會面。英國《衛報》認為，方濟各拒見龐皮歐，應與他前述「攻擊」有關。「國際特赦組織」中國議題研究員倪偉平指出，對於龐皮歐展現對中國的強硬立場，梵蒂岡保持警惕；梵蒂岡的確也有可能試圖避免影響美國總統大選。

龐皮歐非無端警告，因中國近來正在西藏、新疆等地大力推動「宗教中國化」，進一步進行文化清洗。中共一九四九年建政後，五八年開始「自選自聖」依官方規定登記的「三自愛國教會」主教，教廷有心追認卻受長年阻撓。方濟各二○一三年上任後，一五年就讓「雙重認可」死灰復燃，一八年九月更確定與中國就主教任命問題達成臨時協議。

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