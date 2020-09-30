自由日日shoot》美大選首場辯論登場 美聯社︰川普逆轉機會

美國二○二○年總統大選首場候選人電視辯論會，廿九日在俄亥俄州克利夫蘭舉行。圖為正在佈置的辯論會會場。 （美聯社）

2020/09/30 05:30

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕美國總統大選倒數三十五天，候選人首場電視辯論會廿九日在俄亥俄州克利夫蘭登場，爭取連任的共和黨候選人川普，與「搖擺州」民調小幅領先的民主黨候選人拜登，將闡述對種族衝突、武漢肺炎疫情等當前重大議題的看法。《美聯社》認為，本次辯論會將是川普將投票從防疫表現公投拉回二擇一選舉，扭轉戰局的機會。

除了面對防疫不力的質疑外，川普廿七日又遭《紐約時報》爆料十年沒繳所得稅，疑似財務狀況不佳或逃漏稅，川普與川普集團代表律師立刻反駁，前眾議院共和黨稅務顧問卡拉斯（George Callas）則批評有人洩漏機密稅務資訊。川普支持者則不受影響，力挺川普到底。

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華盛頓郵報／美國廣播公司新聞網全國民調顯示，拜登領先川普十％，登記選民支持率五十三％對四十三％；國家廣播公司新聞網／馬瑞斯特（NBC News/Marist）民調也顯示，拜登在關鍵搖擺州威斯康辛也領先十％，支持率五十四％比四十四％。因此，川普陣營將電視辯論會視為一場決鬥，是打贏拜登、反敗為勝的機會。川普近幾個月來猛烈抨擊拜登的年齡，並批評其次子杭特（Hunter Biden）曾從貪腐中獲利，甚至要求拜登在辯論會前後接受藥物檢測。

華郵表態支持拜登 富比世︰媒體背書影響力不如往昔

拜登團隊則刻意淡化辯論會的重要性，認為武肺大流行與經濟狀況比任何言辭更重要，將著重抨擊川普的防疫表現，與藉由提名保守派大法官推翻「可負擔照護法（歐版健保）」的企圖。拜登也可能在辯論會中，回應川普對他健康與心理問題的質疑。

不過，以往的選舉結果顯示，在辯論會表現較佳者未必是大選贏家。川普與前國務卿希拉蕊．柯林頓在二○一六年選前舉行的三場辯論中，選民普遍認為希拉蕊表現較佳，但最後仍是川普獲勝。

主流大報之一《華盛頓郵報》在辯論會前夕透過社論表態支持拜登，抨擊川普是「近代最糟糕的總統」。《華郵》在二○一六年大選時，也曾表態支持當時的民主黨候選人希拉蕊．柯林頓，但《富比世（Forbes）》雜誌指出，媒體為候選人背書的影響力，近年愈來愈低，二○一六年美國前百大報章媒體中，有五十七家媒體為希拉蕊背書、僅有兩家支持川普，但最後仍是川普勝選。

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