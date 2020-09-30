自由日日shoot》蓋洛普民調 86％美國人︰報導夾帶大量政治偏見

川普（彭博）

2020/09/30 05:30

川普︰最大對手不是拜登 而是腐敗的媒體

〔編譯陳成良、孫宇青／綜合報導〕除了美國有線電視新聞網（CNN）鋪天蓋地攻擊、唱衰川普外，八月間公布的研究報告更顯示，美國三大電視網黃金時段的晚間新聞報導，川普的負面新聞竟是民主黨總統候選人拜登的一百五十倍，讓「數百萬觀眾目睹當代媒體史上最偏頗的總統選舉報導」。川普自己也坦承，「我最大的對手不是拜登，不是民主黨，而是腐敗的媒體」，「我們國家的媒體腐敗是前所未見的」。

美三大電視網負面報導川普次數 為拜登150倍

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「媒體研究中心（MRC）」分析六月一日至七月卅一日美國三大電視網—美國廣播公司（ABC）、哥倫比亞廣播公司（CBS）及國家廣播公司（NBC）的晚間新聞，記錄記者、主持人和非黨派人士（如專家或選民）的全部陳述，整理出三大電視網總共六百六十八份評論，其中針對川普的負面報導多達六百卅四份，正面報導卻僅有卅四份；而拜登的正面評論多達三分之二（六十七％），負面評論僅十二筆。

三大電視網報導川普的時間總長五百一十二分鐘，是拜登五十八分鐘的九倍。在武漢肺炎疫情全球大流行期間，現任總統獲得媒體更多報導並不罕見，但報告主筆、MRC研究總監諾耶斯（Rich Noyes）指出，他研究新聞媒體和選舉超過卅五年，從沒見過這樣的情況，觀眾聽到川普的負面報導居然是拜登的一百五十倍，「這不是新聞報導，而是一種負面宣傳」。

諾耶斯指出，若三大電視網的晚間新聞是衡量「泛自由派」媒體的可靠指標，拜登顯然正享受一群「所謂的記者」大規模宣傳其對手的負面資訊，卻得以規避相同的監督，例如他被指控性侵前助理的消息，就從晚間電視新聞裡完全消失。

美國主流媒體的公信力正日益淪喪。蓋洛普最近民調顯示，八十六％美國人認為新聞報導夾帶大量政治偏見，近九成美國人認為記者報導偏頗，但民主黨選民不滿主流媒體的比率只有廿二％，共和黨選民則高達七十一％。分析家指出，做為「第四權」的媒體有權決定什麼訊息應該傳播、什麼思想應該被接納，但川普之所以異軍突起，一大原因正是他抵制媒體的道德權利、嘲笑媒體的自以為是，川普對「政治正確」的鄙夷，每天都在媒體上演，媒體也不斷指責川普詆毀女性、拉丁裔、穆斯林，認為他沒資格出任總統。然而，大部分厭惡媒體的美國人，卻認同愛唱反調的川普。

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