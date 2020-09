中英對照讀新聞》Banksy’s activism is his greatest work 班克西的激進主義是他最棒的作品

街頭藝術家班克西致力於援助難民,自掏腰包購買難民船「路易斯.米歇爾號」,並在船上繪製改版的《氣球女孩》。(美聯社)

2020/09/29 05:30

◎黃靖媗

Banksy’s latest project—funding a refugee rescue boat named Louise Michel after the 19th-century French anarchist—may be his greatest work yet.

班克西的最新計畫,資助一艘以19世紀法國無政府主義者路易斯.米歇爾命名的難民救援船,可能是他至今最棒的作品。

Since setting off a week ago from the Spanish seaport of Burriana, the boat, which is registered in Germany and manned by a crew of activists from across Europe led by Pia Klemp, has rescued more than 150 people off the coast of Libya.

自從一週前從西班牙海港布里亞納啟航,這艘在德國註冊、配置由皮亞.克倫普領導的歐洲運動家們組成的團隊的船,已在利比亞海灘救援逾150人。

Banksy’s involvement in the Louise Michel mission dates back to last autumn, when he opened a pop-up shop in Croydon and announced his intention to purchase a "new migrant rescue boat" using the proceeds from sales.

班克西參與路易斯.米歇爾任務可以追溯到去年秋天,當時他在克洛伊頓開了一間快閃店,並宣布他想用銷售的收益,購買一艘「新的移民救援船」。

His history of working to highlight the plight of refugees stretches back much further.

他致力強調難民困境的紀錄可以追溯至更久以前。

新聞辭典

date back:片語,(時間)追溯至。例句:The statue can date back to the 13th century.(這尊雕像可以追溯到13世紀。)

plight:名詞,困境。例句:We can see the plight of those homeless.(我們可以看見這些無家可歸者的困境。)

stretch:動詞,延伸、綿延。例句:The river stretches for 1,000 km along the mountains.(這條河沿著山脈綿延1000公里。)

