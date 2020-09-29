美法院頒臨時禁制令 TikTok暫逃封殺

中國網路公司「字節跳動」旗下短影音平台「抖音」海外版TikTok，遭美國政府禁止美國用戶下載，卻在最後一刻遭聯邦法官頒佈臨時禁制令阻擋，TikTok暫時逃過一劫。（路透檔案照）

2020/09/29 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕在中國網路公司「字節跳動」旗下短影音平台「抖音」海外版TikTok聲請下，美國華府的聯邦地方法院法官尼柯爾斯（Carl Nichols），二十七日頒布臨時禁制令，暫緩執行美國政府尋求自廿八日○時（台灣時間同日中午十二時）起，禁止TikTok的美國境內用戶下載及更新該應用程式的行政命令。對此，美國商務部聲明將予遵守，但準備強力捍衛該命令的法律挑戰。TikTok則說，將持續和美國政府對話。

至於前述行政命令原本准許TikTok美國境內用戶可續用到十一月十二日，之後才會全面禁用的部分，尼柯爾斯駁回TikTok主張暫停執行的聲請。

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尼柯爾斯廿七日召開一場罕見的電話聽證會，可能在詢問雙方訴訟代理人後，再公布禁制令部分內容。儘管禁制令意味擁有一億名美國用戶的TikTok，在這場法律戰中暫獲勝，但尼柯爾斯尚未就是否應該讓美國人民繼續使用該社群媒體平台的兩造法律論點優劣進行考量。

TikTok律師團主張，即使是臨時禁令也具有「毀滅性」，將使該公司商譽受損，造成其不可逆的傷害。TikTok律師霍爾（John Hall）聲稱，美國政府發布的禁令屬於「懲罰性質」，也「封鎖」了一個數千萬美國人使用的「公共論壇」。TikTok聲明指稱，樂見法官「同意我們的法律論點，並頒布禁制令」，該公司將持續捍衛自身權益。

美學者︰給兩造一點時間解決爭端

美國政府的訴訟代理人則主張，總統川普擁有採取維護國家安全的權力，由於TikTok與中國政府的關係，發布前述行政命令有其必要。川普政府曾指控TikTok母公司「字節跳動」為「中共喉舌」之一。

前述臨時禁制令要求TikTok和美國政府協商出時間表，此舉通常意味著法官希望雙方達成妥協。美國里契蒙大學（University of Richmond）教授托比亞斯（Carl Tobias）說，尼柯爾斯的禁制令很務實，給兩造一點時間去解決彼此的爭端，獲致解決方案，而川普政府可能會上訴，但也有人認為上訴可能性不高。

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