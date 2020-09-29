川普轟紐時爆假料︰我繳很多稅

紐約時報披露美國總統川普十年未繳稅，遭川普怒批「假新聞」。（歐新社檔案照）

2020/09/29 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統大選進入最後一個月，紐約時報廿七日再度爆料，指稱現任總統川普在過去十五年裡，有十年都不用繳交聯邦所得稅，主因是旗下集團嚴重虧損，而且川普在競選總統的二○一六年、入主白宮的一七年，也分別僅繳七五○美元（約二．二萬台幣）所得稅。然而，川普怒斥相關傳聞為「假新聞」，聲稱包括州所得稅在內，「我繳了很多稅」。

紐時︰川普有十年「賠到免繳」

在美國總統大選首場電視辯論會廿九日登場前夕，紐時依據所獲得的川普及旗下集團廿年來的稅務紀錄，發布一則長篇調查報導，指川普自二○○○年起的十五年裡，有十年沒有繳納聯邦所得稅，原因是個人投資和集團營運「賠到不用繳」；川普位於佛羅里達州的私人「海湖莊園」及多個高爾夫球俱樂部，也都加劇虧損，甚至川普本人還有三億美元貸款將在四年內到期，種種皆與他標榜的成功商人形象相去甚遠。川普是一九七○年代以來，首位拒絕公開繳稅紀錄的美國總統。

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消息曝光不到一小時，川普就在訪談中痛批紐時報導為「假新聞」，內容「全屬捏造」，並強調自己「繳了很多（稅），也繳了很多州所得稅」，稅務狀況目前還在審計和評估，很快就會公布。川普集團（Trump Organization）代表律師賈登（Alan Garten）也反駁道，紐時報導有很多不準確之處，強調川普多年來向聯邦政府上繳數千萬美元稅款，且二○一五年宣布參選總統以來，也已繳交數百萬美元的個人稅款。他也反控紐時拒聽他們的說法，也不願展示該報取得的稅務資料。

集團律師︰多年來繳數千萬美元

美聯社指出，紐時發布調查報導的時機，對川普尤其危險，一來共和黨正極力回應民眾對川普處理武漢肺炎疫情的批評，二來總統辯論會當前，此事等於做球給民主黨候選人拜登。尤有甚者，美國多州已啟動提前投票，投票意向未定的選民愈來愈少，川普恐怕沒有時間力挽狂瀾。事實上，民主黨人已開始窮追猛打，拜登陣營更在報導出爐的當天晚上，就趁勢推出上頭寫有「我繳的稅比川普還多」的貼紙。

共和黨資深策士柯南特（Alex Conant）警告，川普必須讓「拜登是否能成為總統人選」成為選戰主軸，直言「只要選戰聚焦在川普本人，他將輸掉選舉」。不過，他也強調，川普曾多次從可能會讓其他政治人物滅頂的重大打擊中逃脫，包括一六年十月被指曾對電視娛樂新聞節目「前進好萊塢」（Access Hollywood）女主持人開黃腔的事件，當時距離川普與民主黨對手希拉蕊．柯林頓的第二場總統辯論會也僅剩兩天。

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