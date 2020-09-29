德外交部官員︰美大選無論誰贏 歐美都應團結抗中

德國外交部跨大西洋合作協調專員貝葉指出，美國和中國的新冷戰已開打，歐美必須團結因應。（取自網路）

2020/09/29 05:30

美中新冷戰已開打 形塑本世紀樣貌

〔編譯茅毅／綜合報導〕距離美國總統大選僅剩五週，與總理梅克爾同屬執政黨「基督教民主聯盟」（ＣＤＵ）的德國外交部「跨大西洋合作協調專員」貝葉（Peter Beyer）呼籲，無論十一月三日美國大選的最終結果為何，歐洲和美國必須團結一致，攜手面對「與中國的新冷戰」。他強調，歐美之間的共同利益多於分歧，「歐洲必須與美國並肩面對中國帶來的巨大挑戰。美中之間的新冷戰已經開打，將形塑本世紀的樣貌。」

法新社二十八日刊出這段專訪全文。也是德國聯邦議院議員的貝葉指出，在中國及伊朗問題上，美國和歐洲的利益「相似，有時還完全相同」，但他對雙方在若干議題上無法找到共同點感到沮喪，例如武漢肺炎疫情期間對世界衛生組織（ＷＨＯ）的支持、約束伊朗擁有核武的企圖心，以及因應氣候變遷等方面。

請繼續往下閱讀...

貝葉指出，歐美盟邦在二戰後數十年來的合作，已為自由和民主、和平與繁榮等所謂「老派價值」奠基，與中國形成強烈對比，後者的特徵是獨裁、缺乏新聞自由及人權、數位科技監控人民、侵害新疆維吾爾人及香港人、破壞環境等。至於歐洲乃至德國對美國總統川普或民主黨候選人拜登的立場，貝葉不諱言，梅克爾和川普兩人近四年來在伊朗、貿易、北大西洋公約組織（ＮＡＴＯ）事務和全球暖化等議題上頻生摩擦，因此德方會認為與拜登合作較為容易輕鬆。

然而，貝葉也強調，絕不會天真地以為，一旦拜登當選，歐美間所有分歧就會迎刃而解，開啟一段「黃金時代」。他表示，即使川普連任成功，西方世界內部也不會崩解，因為歐洲和美國國會及各州都密切合作。他坦言，誰入主白宮的確重要，但無法主宰跨太平洋友誼。

香港《南華早報》廿八日報導，儘管歐洲和中國仍致力於在今年底前達成雙邊投資協議，但外交消息人士及觀察家警告，由於中方在對外商開放市場和國有企業改革上的進度緩慢，可能導致感到不耐的歐洲對中國採取更強硬立場。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法