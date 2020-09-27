習近平治疆變本加厲 要伊斯蘭教中國化

位於中國新疆維吾爾自治區的歷史古城喀什市為中國最西端城市，當地艾提尕爾清真寺是新疆最大清真寺，也是中亞最有影響力的清真寺之一，中國政府列為最高等級保護文化。（路透）

2020/09/27 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕無視「文化清洗」指控，中國共產黨中央委員會總書記暨中國國家主席習近平最近變本加厲在少數民族自治區推動「宗教中國化」！繼上月底要求西藏「推進藏傳佛教中國化」，近日再公開指示「要堅持新疆伊斯蘭教中國化方向」，「以鑄牢中華民族共同體意識為主線」，聲稱「依法治疆、團結穩疆」，致力打造「新時代中國特色社會主義新疆」。

稱

全疆安居樂業 292萬人脫貧

習近平廿五至廿六日在第三次中央新疆工作座談會，做出上述治疆要求。他宣稱自二○一四年以來，新疆社會發展和民生改善工作已取得前所未有成就，截至去年全疆累計脫貧二九二．三二萬人，自稱目前新疆總體局面是「社會穩定，人民安居樂業」。

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習近平提出的治疆八個堅持中，除堅持宗教中國化、堅持鑄牢中華民族共同體意識，還要求弘揚社會主義核心價值觀，加強黨對新疆工作的領導，以維持社會穩定和長治久安。他宣稱，新時代治疆方略「完全正確，必須長期堅持」。

習近平一直憂心境外勢力可能透過宗教影響中國社會，他二○一五年開始推動「宗教中國化」，公開進行宗教迫害。不僅江西省政府去年下令天主教堂掛五星旗、聖母畫像換成習近平像，中國新疆維吾爾自治區清真寺還遭到大舉破壞，如喀什地區葉城縣大清真寺可追溯到十六世紀的門樓蓋上偌大的「愛黨愛國」標語，原始特色盡失。

宗教中國化 列少數民族治理指導

上月廿八至廿九日中央第七次西藏工作座談會確立的「新時代黨的治藏方略」，更把「六個必須」擴充為「十個必須」，為「宗教中國化」首度列入少數民族地區治理指導方針。外界認為此乃習近平集權野心更進一步的象徵。

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