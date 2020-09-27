不設前提 菅義偉願見金正恩

日本首相的菅義偉廿六日首度在聯合國大會總辯論時發表演說。（彭博檔案照）

2020/09/27 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕十六日正式接棒安倍晉三成為日本首相的菅義偉，廿六日首度在聯合國大會總辯論時發表演說。儘管受到疫情影響，改採預錄影片的方式播出，但他在長約十一分鐘的演說中，仍重申明年東京夏季奧運及帕拉林匹克運動會不會再延期，以及願意在不設前提下，和北韓國務委員會委員長金正恩會晤。

沿襲安倍政策 開創日朝活路

這場演說全程以日語發表，七十一歲的菅義偉矢言，東奧明年將會舉行，做為「人類戰勝疾病的證明」。在日、朝關係上，他表示日方將藉由解決核武、飛彈議題與過去的北韓綁架日本人問題，在日本前首相小泉純一郎和已故朝鮮勞動黨總書記金正日於二○○二年達成的日、朝「平壤宣言」基礎上，尋求兩國關係正常化。他呼籲，建立日、朝建設性關係，不僅符合雙方利益，亦將大大有助區域和平及穩定；尤其綁架問題中的受害者家屬年事已高，解決問題刻不容緩。

請繼續往下閱讀...

被視為較缺乏外交經驗的菅義偉宣布願無條件和金正恩見面，確認了他「蕭規曹隨」、沿襲安倍的北韓政策。菅義偉二日在宣布參選自民黨黨魁的記者會上就表明，將不設條件和金正恩見面，「想要開創（日、朝關係的）活路」。前北韓外交官、曾任南韓「韓國國家安保戰略研究院」副院長的高英煥說，在北韓內部，隨著日、朝邦交正常化，將出現期待日本提供相當於兩百億美元經濟援助的聲音。

在抗疫部分，安倍視疫情擴大為對人類安全的危機，因此日本將全面支援加強各國的衛生、醫療體制，致力於武漢肺炎疫苗及特效藥的普及，以實現全球人口的安全移動。日本還將提供遭疫情重創的開發中國家，兩年內最高五千億日圓（約一四○二億台幣）的貸款。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法