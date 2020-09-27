為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    不設前提 菅義偉願見金正恩

    日本首相的菅義偉廿六日首度在聯合國大會總辯論時發表演說。（彭博檔案照）

    日本首相的菅義偉廿六日首度在聯合國大會總辯論時發表演說。（彭博檔案照）

    2020/09/27 05:30

    〔編譯茅毅／綜合報導〕十六日正式接棒安倍晉三成為日本首相的菅義偉，廿六日首度在聯合國大會總辯論時發表演說。儘管受到疫情影響，改採預錄影片的方式播出，但他在長約十一分鐘的演說中，仍重申明年東京夏季奧運及帕拉林匹克運動會不會再延期，以及願意在不設前提下，和北韓國務委員會委員長金正恩會晤。

    沿襲安倍政策 開創日朝活路

    這場演說全程以日語發表，七十一歲的菅義偉矢言，東奧明年將會舉行，做為「人類戰勝疾病的證明」。在日、朝關係上，他表示日方將藉由解決核武、飛彈議題與過去的北韓綁架日本人問題，在日本前首相小泉純一郎和已故朝鮮勞動黨總書記金正日於二○○二年達成的日、朝「平壤宣言」基礎上，尋求兩國關係正常化。他呼籲，建立日、朝建設性關係，不僅符合雙方利益，亦將大大有助區域和平及穩定；尤其綁架問題中的受害者家屬年事已高，解決問題刻不容緩。

    被視為較缺乏外交經驗的菅義偉宣布願無條件和金正恩見面，確認了他「蕭規曹隨」、沿襲安倍的北韓政策。菅義偉二日在宣布參選自民黨黨魁的記者會上就表明，將不設條件和金正恩見面，「想要開創（日、朝關係的）活路」。前北韓外交官、曾任南韓「韓國國家安保戰略研究院」副院長的高英煥說，在北韓內部，隨著日、朝邦交正常化，將出現期待日本提供相當於兩百億美元經濟援助的聲音。

    在抗疫部分，安倍視疫情擴大為對人類安全的危機，因此日本將全面支援加強各國的衛生、醫療體制，致力於武漢肺炎疫苗及特效藥的普及，以實現全球人口的安全移動。日本還將提供遭疫情重創的開發中國家，兩年內最高五千億日圓（約一四○二億台幣）的貸款。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門
    官逼民反？ 中國男開大型鏟土機狠砸警車
    2020/09/26 10:05

    官逼民反？ 中國男開大型鏟土機狠砸警車 影片

    訓練出意外 烏克蘭軍機墜毀25死
    2020/09/26 09:15

    訓練出意外 烏克蘭軍機墜毀25死

    指川普沒好理由退出WHO 譚德塞：美國自己也受傷
    2020/09/26 07:35

    指川普沒好理由退出WHO 譚德塞：美國自己也受傷

    外媒爆美大法官人選拍板！川普將提名48歲保守派女性巴雷特
    2020/09/26 09:13

    外媒爆美大法官人選拍板！川普將提名48歲保守派女性巴雷特

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播