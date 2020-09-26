港駁十一大遊行 連9個月阻擋示威

香港民主派聯合平台「民間人權陣線」去年十月一日中國建國七十週年原訂舉行「沒有國慶，只有國殤」遊行，卻遭警方發出反對通知書。但民間「反送中」力量仍自發舉行示威。（法新社檔案照）

2020/09/26 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕香港民主派聯合平台「民間人權陣線」廿三日申請下月一日中國國慶暨中秋起腳的「十一大遊行」，廿五日確定收到警方反對通知書，民陣揚言上訴。

民陣在去年六月以來抗議香港政府「逃犯條例」修訂案的一系列「反送中」活動，多次展現百萬人示威力量。下週的「十一遊行」以「毋忘義士，釋放十二」為主題，為上月從香港逃來台灣尋求庇護途中遭中國海警攔截「送中」的十二位抗爭港人的自由奔走，同時重申「反送中」的「五大訴求，缺一不可」。

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鑑於香港近九個月沒有遊行示威合法獲准舉行，民陣召集人岑子杰廿四日已預言，港警將用盡所有權力禁止遊行。因此申請遭駁回毫不令人意外，港警果然搬出延長到下月一日的超過四人「限聚令」，以民陣這回遊行不屬法定「豁免群組聚集」為由反對；另指民陣去年六月以來發起的大型活動屢現暴力衝突，本次又預計接近港鐵站、警察總部等處，有理由相信部分參與者可能會偏離路線，並破壞上述建築物。

香港法院前一天才首度宣判「反送中」運動被告示威者暴力罪成判刑首例：廿六歲被告岑曉麟涉嫌去年六月廿六日參與包圍灣仔警察總部，遭群眾追趕的便衣警察張金福聲稱其復發型口瘡在岑曉麟毆打下「嚴重」破裂、「事後痛足一星期」，法官雖認定被告犯行輕微且不確定張金福傷勢和岑曉麟作為的因果關係，但以案發地點及對警民關係的影響衡量加刑，宣判坐監四年。

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