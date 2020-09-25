港警抓放黃之鋒 疑嚇阻十一遊行

前「香港眾志」秘書長黃之鋒由於去年10月涉嫌參與未經許可的集會，並違反當日生效的「禁止蒙面規例」，24日前往港島中區警署報到。警方隨即將他逮捕，但數小時後即獲保釋。（歐新社）

2020/09/25 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕已解散的香港民主派政黨「香港眾志」秘書長黃之鋒，由於去年十月五日涉嫌參與未經許可的集會並違反當天生效的「禁止蒙面規例」（禁蒙面法），因此廿四日下午向港島中西區的中區警署報到並遭到逮捕，很快就獲保釋。黃之鋒表示，不排除當局刻意製造寒蟬效應嚇阻十月一日遊行，他會繼續抗爭。

黃之鋒先在個人推特上發布他已被捕的消息，之後再有推文顯示他已「奇怪又不尋常地迅速獲釋」。但他說，即使交保，也「沒什麼好慶祝」；他已被告知，其案件預定三十日在港島的東區裁判法院開庭。推文還提到，他所涉的參與未經批准集結和違反禁蒙面法，最重可判處五年與一年有期徒刑。

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廿四日獲保釋後，黃之鋒推文寫道，自己並未因此而卻步，因為他想到正被拘禁在香港或中國大陸的「手足」；他說，「今天的逮捕是對（香港）刑事司法制度最惡名昭彰的傷害」。他並向「香港電台」表示，即使「港區國安法」生效，他仍會繼續抗爭。他還批評，警方廿四日的「抓放」行動多此一舉，也不排除當局企圖製造寒蟬效應，欲藉此影響預定十月一日舉行的遊行規模。

十月一日為中國國慶，香港泛民主派問政平台「民間人權陣線」已申請當天在港島遊行，惟民陣召集人岑子杰廿四日預料，警方很快會發出反對通知書。

前香港眾志副秘書長周庭廿四日晚間亦因八月初涉嫌違反港區國安法被捕，而到新界大埔區的大埔警署報到。當晚近九點，她在其臉書上發文報平安，表示已完成報到，「一切順利」，並感謝外界關心。

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