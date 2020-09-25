中國報復 2澳洲學者「反中」禁入境

澳洲中國問題專家漢密爾頓（左）與周安瀾（右）已遭中國禁止入境。（取自網路）

2020/09/25 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕中國鷹派黨媒「環球時報」廿四日引用不具名消息來源報導，當局已禁止「反華學者」、澳洲知名的中國問題專家漢密爾頓（Clive Hamilton）與周安瀾（Alex Joske）入境中國。據信中方此舉在於報復澳洲稍早以國安為由，撤銷兩名中國學者的簽證。

中國外交部發言人汪文斌廿四日表示外籍人士是否獲准入境屬中國主權內之事務，中方堅決反對以學術為名行抹黑中國之實的行為，間接證實漢、周二人確實已遭禁止入境中國。

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環時在報導中說，此一禁止入境令，是在澳洲稍早撤銷兩名中國學者簽證後所做出的決定。儘管無法證實兩者間有因果關係，但漢密爾頓直言，他與周安瀾被北京當局當成報復的棋子。澳洲媒體本月稍早報導，中國華東師範大學澳洲研究中心主任陳弘與在澳洲國立大學擔任訪問學者的北京外國語大學澳洲研究中心主任李建軍，已收到澳洲內政部的來信，告知簽證遭到取消，理由是兩人涉及澳洲新南威爾斯州議會滲透案，對澳洲國安構成威脅。

質疑中國滲透 被控汙衊

根據環時報導，澳洲查爾斯特大學公共倫理學學者漢密爾頓的「反中」事證，包括自二○一七年以來多次藉由出書與發表報告，來「汙衊」中國透過公開資訊與駭客手段竊取情報， 對包括澳洲與美國在內的西方國家進行影響與滲透；至於在澳洲智庫「澳洲戰略政策研究所」（ASPI）擔任研究員的周安瀾，則是頻發文「汙衊」中國大學對外合作是有「軍事目的」，以及夥同澳洲記者炒作「中國間諜王立強案」。環時並控ASPI是反中輿論「旗手」。

對此，漢密爾頓表示，多年前就被中國列入敵人名單，但被宣告禁止入境中國還是有點始料未及，不過他早在兩、三年前就覺得「太危險」而決定不前往中國，也沒申請赴中簽證。至於周安瀾則透過推特表示，禁止入境令是中共懲罰揭發其活動者的最新系列之作。一如漢密爾頓，周安瀾也早就因風險太高而放棄赴中，「我已多年未持有或申請中國簽證了」。

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