龐皮歐斥中 以疫煽動美種族動亂

龐皮歐在演說中表示，美國有責任公開新疆的可怕境遇，也正在評估描述此事的措辭。圖為新疆阿圖什市的職業技能教育培訓中心（即「再教育營」）。（美聯社檔案照）

2020/09/25 05:30

已盡力支援香港自由人士

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕離美國總統大選不到六週，國務卿龐皮歐廿三日至搖擺州威斯康辛州議會大廈發表演說，點名中國企圖煽動美國的種族動亂，並指控中國扭曲真相，將美國民眾對於中國防疫無力的憤怒，曲解為對華人的種族歧視。他表示，美國政府對中國駐美外交官祭出限制，是標誌性的行動，旨在回擊中國多年來對美國外交官的不公待遇。在提問環節，龐皮歐則說美國已經盡力支援香港自由人士，強調政府正審慎考慮描述新疆人權問題的措辭。

威斯康辛州是共和、民主兩黨必爭之地，川普總統上次大選僅以不到兩萬三千票險勝對手。從廿二、廿三到廿四日，一連三天分別有司法部長巴爾、龐皮歐與副總統彭斯造訪威州，凸顯川普陣營對此地的重視。

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龐皮歐在演講中貫徹川普政府批中的基調，宣稱「對中國說實話不是黨派問題」、「它是有原則的，而且它保護了我們的人民」，還提到新型冠狀病毒「來自武漢」。他援引中國駐芝加哥總領事趙建今年四月一封給威斯康辛州共和黨籍眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）的信件為例，指控中國意圖煽動美國的種族衝突。趙建在信中表示反對美國對當地中國社區的種族歧視、排外主義，與藉由病毒汙名化中國及中國人民。

龐皮歐說，中國共產黨想煽動類似明尼亞波里斯、波特蘭與基諾沙這三個美國城市最近爆發的種族衝突。他說，中共認為，他們可利用美國人對種族問題的不滿，遮掩美國人要求中國為疫情負責的呼聲。

援疆 宗教自由列優先議題

針對將如何描述中國在新疆侵犯人權，龐皮歐表示，美國政府已將宗教自由列為全球優先議題，目前約有一百萬人身陷新疆的嚴苛環境內，美國有責任將之公諸於眾，也正在思量措辭，當美國提及反人類或種族滅絕罪行時，都會因為詞彙的影響力，而儘量小心、精確。

龐皮歐也指出，國務院正在審查兩個與中共中央統戰部有關的組織，美中人民友好協會（USCPFA）與全球華僑華人促進中國和平統一大會（CCPPNR），他們試圖在美國學校、企業團體內發揮影響力，影響地方政治人物及媒體。政府也已警告美國企業與大學，應確保自己沒有不知不覺地成為新疆大規模人權侵害的推手。

在智慧財產竊盜方面，龐皮歐說，聯邦調查局大約每十小時就會展開一起中國相關的智慧財產偷竊調查，國務院也累積撤銷了約一千名因涉嫌竊盜智慧財產的中國人簽證。

〈span class=paperkeywo d〉龐皮歐#種族動亂#種族歧視#新疆#穆斯林#維族

美國國務卿龐皮歐23日在威斯康辛州議會發表演說，指控中國將美國民眾對中國防疫無力的憤怒，扭曲為對華人的種族歧視。（美聯社）

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