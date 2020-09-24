「中國沒真正盟友」余茂春酸習缺自知之明

余茂春（右）與美國國務卿龐皮歐（左）。（取自網路）

2020/09/24 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國國務院首席中國政策顧問余茂春（Miles Yu）罕見公開露面，廿二日在加拿大智庫的網路研討會中，駁斥中國國家主席習近平在聯合國大會提倡「多邊主義」的立場，指稱中國沒有真正的朋友，當前並非中國與美國冷戰，而是中共站在中國人民和自由世界的對立面；至於香港，對中共而言乃是「一場嚴重失敗的重大實驗」，「一國兩制」徹底破滅，也完全失去對台灣的示範作用。

余茂春在「麥當諾｜勞雷爾研究所」討論香港問題的網路研討會上指出，民主國家正形成「民主聯盟」對抗中國威脅，因「我們全都有共同的價值觀」，但支持北京的國家無法結盟，「中國沒有它可以信任作為真正盟友的」，習近平在聯合國高談多邊主義，「非常諷刺」，「這徹底反映沒有自知之明」。

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中國出生的余茂春，被視為規劃川普政府的中國政策要角，國務卿龐皮歐曾說余茂春是「我的團隊核心」。在這場研討會上，余茂春指出，中共對香港的承諾已被撕毀，損害中共的信譽，「沒有信用的國家，不能做為世界的領導者」。余茂春說，美國高度重視香港，「香港是唯一可以讓川普總統寧願犧牲貿易利益的因素」。

與會的香港英治時期末代總督彭定康指出，中共對香港的所作所為，是本世紀對任何城市的自由、自主的最大侵犯，呼籲所有民主國家合作，共同努力捍衛自由。加拿大國會議員吉努斯（Garnett Genuis）說，香港國安法有域外法權延伸，不只影響香港，也威脅其他國家和全世界。

英國金融時報廿三日發表評論文章指出，民主國家必須團結制止北京以貿易、市場為要脅，迫使其他國家改變政策或行為。南韓、日本和台灣已制定政策降低對中國的經濟依賴，接下來要靠歐盟、美國和其他民主國家，形成同一陣線。

美國國務院首席中國政策顧問余茂春參加加拿大智庫有關香港情勢的網路研討會。（取自網路）

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