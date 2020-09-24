「中國沒真正盟友」余茂春酸習缺自知之明
〔編譯管淑平／綜合報導〕美國國務院首席中國政策顧問余茂春（Miles Yu）罕見公開露面，廿二日在加拿大智庫的網路研討會中，駁斥中國國家主席習近平在聯合國大會提倡「多邊主義」的立場，指稱中國沒有真正的朋友，當前並非中國與美國冷戰，而是中共站在中國人民和自由世界的對立面；至於香港，對中共而言乃是「一場嚴重失敗的重大實驗」，「一國兩制」徹底破滅，也完全失去對台灣的示範作用。
余茂春在「麥當諾｜勞雷爾研究所」討論香港問題的網路研討會上指出，民主國家正形成「民主聯盟」對抗中國威脅，因「我們全都有共同的價值觀」，但支持北京的國家無法結盟，「中國沒有它可以信任作為真正盟友的」，習近平在聯合國高談多邊主義，「非常諷刺」，「這徹底反映沒有自知之明」。
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中國出生的余茂春，被視為規劃川普政府的中國政策要角，國務卿龐皮歐曾說余茂春是「我的團隊核心」。在這場研討會上，余茂春指出，中共對香港的承諾已被撕毀，損害中共的信譽，「沒有信用的國家，不能做為世界的領導者」。余茂春說，美國高度重視香港，「香港是唯一可以讓川普總統寧願犧牲貿易利益的因素」。
與會的香港英治時期末代總督彭定康指出，中共對香港的所作所為，是本世紀對任何城市的自由、自主的最大侵犯，呼籲所有民主國家合作，共同努力捍衛自由。加拿大國會議員吉努斯（Garnett Genuis）說，香港國安法有域外法權延伸，不只影響香港，也威脅其他國家和全世界。
英國金融時報廿三日發表評論文章指出，民主國家必須團結制止北京以貿易、市場為要脅，迫使其他國家改變政策或行為。南韓、日本和台灣已制定政策降低對中國的經濟依賴，接下來要靠歐盟、美國和其他民主國家，形成同一陣線。