美眾院放大絕 擴大封殺「新疆製」

中國新疆和田市紡織服裝實訓就業基地，疑為強迫勞動據點之一。（美聯社檔案照）

2020/09/24 05:30

《維吾爾強迫勞動預防法》406:3過關

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國持續針對中國新疆維吾爾自治區少數民族人權遭大規模侵犯一事擴大施壓，聯邦眾議院廿二日以四○六票贊成、三票反對的表決結果，正式通過民主黨眾議員麥高文半年前的「防止維吾爾人強迫勞動法案」，除了制裁該負責的中國官員，也將全面禁止新疆產品進口，除非美國海關與邊境保護局（ＣＢＰ）例外放行。美聯社指出，此法上路可望對全球貿易形成重大連鎖反應。

凡涉強迫勞動 皆不放行

根據廿二日通過的立法內容，凡涉及罪犯勞動、強迫勞動、刑事處罰下契約勞動的新疆產品，皆不在ＣＢＰ放行範圍內，且例外清單須向國會及大眾報告。此外，法案要求美國總統每年點名涉及新疆強迫勞動的中國官員，並以凍結資產、拒絕入境等措施加以制裁。國務卿也必須列舉直接或間接在新疆使用強迫勞動的中國實體、做為相關商品進口中間人的中國公民，以及在美國販售新疆強迫勞動產物的企業等，並將名單一併提交國會。

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眾院版法案通過後，仍須等待參議院通過共和黨參議員魯比歐三月提出的對應版法案，才能送交總統川普簽署後生效。眾議院議長裴洛西重申，若美國不為中國人權發聲，將失去在世界上任何角落談論人權的道德威信。

為保公平貿易，美國自一九三○年即禁止進口強迫勞動產品，但在全球紡織業占重要地位的新疆棉、生產及加工量居亞洲之冠的新疆番茄等出口物資，皆恐強迫勞動產物。「防止維吾爾人強迫勞動法案」三月十一日提案隔日，來自美國維吾爾族重鎮的民主黨眾議員韋斯頓（Jennifer Wexton）也公開催生「維吾爾強迫勞動揭露法」，要求美國企業明白交代商品或供應鏈是否和強迫勞動的新疆集中營或血汗工廠有瓜葛。

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