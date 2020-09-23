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    首頁　>　國際

    港修改警察通例 封殺網媒、公民記者

    香港警方以有人在示威活動中自稱記者混入人群，妨礙警方執行公務甚至襲警為由，將修改「警察通例」下的傳播媒體定義。圖為印尼女記者英達（Veby Mega Indah）去年九月在香港採訪「反送中」抗爭時，疑似遭警方發射的橡膠子彈擊中右眼導致失明。 （美聯社檔案照）

    香港警方以有人在示威活動中自稱記者混入人群，妨礙警方執行公務甚至襲警為由，將修改「警察通例」下的傳播媒體定義。圖為印尼女記者英達（Veby Mega Indah）去年九月在香港採訪「反送中」抗爭時，疑似遭警方發射的橡膠子彈擊中右眼導致失明。 （美聯社檔案照）

    2020/09/23 05:30

    〔編譯張沛元／綜合報導〕香港警方廿二日以有人在示威期間自稱記者混入人群，妨礙警方執行公務甚至襲警為由，宣布修改「警察通例」下的傳播媒體定義，未來只有已向港府登記或國際認可的部分媒體機構的從業人員，才會被視為媒體代表。香港媒體界怒斥港警破壞新聞自由，變相封殺學生記者、公民記者與網路媒體，要求警方收回成命。

    媒體代表須登記 或國際認可

    香港媒體報導，港警致函香港記者協會、香港新聞行政人員協會、香港新聞工作者聯會與香港攝影記者協會，聲稱自去年六月以來的多場「大型公眾活動」中，有人自稱記者混入人群，「涉嫌阻礙警方工作，甚至襲擊警務人員」；為了讓警方前線人員能夠更快速地辨識媒體代表、配合媒體工作與為媒體代表提供協助，將修改「警察通例」下的「傳媒代表」定義，未來只有持有「已登記政府新聞處新聞發布系統（GNMIS）的傳媒機構」或「國際認可及知名的非本地新聞通訊、報章、雜誌、電台和電視廣播機構」所核發之證明文件的記者、攝影師與電視台工作人員，才會被警方認定是媒體代表。

    這項變革意味著曾在香港抗爭行動中扮演重要角色、甚至拍攝到不少獨家片段的學生記者與網路媒體，今後將不會被警方視為媒體代表；他們日後在抗爭現場採訪時，恐被港警視為障礙物而「被消失」。香港記協副主席陳朗昇怒斥，警方宣稱修改媒體代表定義是要協助記者採訪，但真正目的是要大量減少可到現場採訪的記者數量，根本是「糖衣毒藥」。民主黨籍立法會議員許智峯也批評，日後誰才是記者居然是警方說了算；當局藉此排除異議媒體組織，香港將進一步淪為警察城市。

    香港警方修改「警察通例」的傳播媒體定義，未來能親臨抗爭現場採訪的記者人數恐大幅減少。圖為去年十月大批媒體記者拍攝警方在一場抗議活動中驅離民眾。 （路透檔案照）

    香港警方修改「警察通例」的傳播媒體定義，未來能親臨抗爭現場採訪的記者人數恐大幅減少。圖為去年十月大批媒體記者拍攝警方在一場抗議活動中驅離民眾。 （路透檔案照）

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