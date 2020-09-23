藏裔美警淪中諜 監控紐約藏人

任職美國紐約市警察局的西藏裔美籍公民昂旺，二十一日被以非法擔任中國代理人等罪名逮捕。（取自網路）

2020/09/23 05:30

稱中國領館官員「老闆」

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國紐約市一名出生於西藏的員警，廿一日被以充當未登記的中國代理人的罪名遭到逮捕，據信此人利用職務之便，至少從二○一四年開始擔任中國政府的間諜，向中國領事館匯報當地藏人活動，甚至稱與其接頭的中國官員為「老闆」。一旦定罪，恐將面臨最高五十五年徒刑。中國外交部則辯稱，華裔美警充當中國間諜一事純屬捏造。

根據檢方起訴書，卅三歲、生於西藏但已歸化美籍的昂旺（Baimadajie Angwang），除被控非法擔任中國代理人，還被控電信詐欺、發表不實陳述與妨礙美國國防部的國安背景調查。美國聯邦調查局（FBI）調查顯示，任職於紐約市皇后區第一一一分局的昂旺，奉紐約中國領事館官員指示和控制行事，向中方報告紐約大都會區的藏族和其他族裔的活動，及在紐約發掘並評估潛在的藏族情報資源。

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助中國官員與警局高層接觸

此外，昂旺還利用職務之便，協助中國官員與警局高層接觸，邀請中國官員出席紐約警方的活動。美國司法部助理部長德梅斯說，州級與地方官員應該要意識到，自己並未免於中國間諜活動的威脅；聯調局紐約辦公室助理處長史威尼則說，利用職務之便協助中國的昂旺，構成「內部人威脅」。聯調局強調，本案再次顯示中國是美國最大的反情報威脅。

父母為退休解放軍與政府官員

昂旺在二○○四年移民美國，曾在美軍服役，目前仍是美國陸軍預備役（USAR）上士，二○一六年加入紐約市警局。昂旺雙親都是中共黨員，父親曾在解放軍服役，母親是退休政府官員。據稱昂旺曾告知中國官員，希望在警局晉升，為國「爭光」。

起訴書還說，昂旺自一八年起至少與兩名中國官員保持聯繫，其中一人據信來自中共統戰部旗下的「中國西藏文化保護與發展協會」。昂旺多次接受任務指示，甚至還尊稱其中一人為「老闆」，曾邀請「老闆」出席紐約警局亞裔員警聚會，以展現中領館「在紐約市警察局裡有人」。

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