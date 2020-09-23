新聞分析》習近平的拳頭

川普稱武漢肺炎為「中國病毒」，指控世界衛生組織「幾乎受中國控制」，要求中國承擔疫情大流行的責任。（美聯社）

2020/09/23 05:30

記者鄒景雯／特稿

中共總書記習近平最近在聯合國峰會上的演說，實在是太好聽了。他是這麼說的：任何國家都沒有包攬國際事務、主宰他國命運、壟斷發展優勢的權力。進而他呼籲聯合國要主持公道，不能誰的拳頭大就聽誰的。

這話有兩個值得畫線的重點。首先，習近平終於承認中國的拳頭不是最大的，習向來不是一個謙虛的人，若不是到了特殊的關頭，這「公開示弱」，正常情況下，恐怕並不容易；其次，習近平繼而強調所謂的國際秩序，認為不應該放任「大國」我行我素，搞霸權霸凌霸道。這「當眾告狀」，在過去雖然並不罕見，但是今年格外奇異，尤其是在中國政府幹盡了一切的我行我素、霸權霸凌霸道之後。

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為什麼稱之為好聽，而不讚揚其精彩，道理正在於此。習近平前述講話哪一點不正確？真是在情在理，確實好聽。之所以無法精彩，缺乏共鳴，在於習近平講述的是中國中心論之下的單一需求，並不是其所信奉的普世價值；換言之，只有中國是大是小，可以選擇性適用，其他國家，不論大小，全要由中國來下定義。

習近平之所以會對聯合國嚷嚷：川普的拳頭大，當然是這段時間以來，實在是被老美的亂拳雨下、左右開弓，給搥疼了。先是科技斷鏈，再是軍事進逼，兩記勾拳，打得習的兩肋瘀青內傷，再不住手，幾乎就要穿孔報廢。於是他不得不到國際上去認小、討拍。問題是，北京給他出主意的智囊，卻犯了罔顧現實的兩個大錯，一是川普十一月三日能否連任，就在此一舉，他怎麼可能鬆手，任令習近平跑到頭頂撒尿？二是習近平自己的拳頭又如何？如果全都安分地守在胸前，量川普也沒可乘之機，偏偏中國四肢猖狂、到處生非，除了「找死」，還能怎麼解釋！

今年一月蔡英文順利當選後不久，對岸的涉台系統就傳出一個說法，針對今後四年的兩岸關係，北京中央下達三個指令，一是升高對台武力的威脅，二是持續雙方民間交流，三是積極收買台灣的媒體；隨著時間的演進，愈來愈若合符節，證實其中的可信度。這三項對台策略，合而為一，就是不正視台灣平等地位、企圖主宰台灣命運的敵意。特別是武嚇這一項，疫情最嚴峻期間照樣來犯，當時根本沒有美國為藉口，這種不自量力的張牙舞爪，引來美帝前來不斷示拳，竟還不知道收斂，現在才在指控誰的拳頭大；問題是，不聽拳頭大的，難道要聽拳頭小的嗎？那麼中國又為什麼從來不聽聽台灣的呢？

官媒群起鼓譟強國大夢的當頭，這麼矛盾的國際訴求，「內外有別」到如此程度，會由習近平口中脫出，有言道：心隨境轉，北京決策圈莫非是出了問題了！

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