中日對照讀新聞》女性の4人に1人が70歳以上に 日本女性 4人就有1人逾70歲

在日本九州熊本縣八代市一個臨時避難所裡，一名為躲避豪雨待在所內的68歲婦女（左）。圖中以紙板製成的隔間，是為了防止群聚造成武漢肺炎傳染。（歐新社檔案照）

2020/09/22 05:30

◎茅毅

65歳以上の高齢者の人口は15日現在、前年より30万人増えて3617万人と過去最多となった。総人口に占める高齢者の割合（高齢化率）は28.7%で、過去最高を更新した。70歳以上の割合は22.2%。女性に限ると、25.1%で初めて「4人に1人」に達した。

截至15日，日本65歲以上的高齡人口，比去年增加30萬人，達到創新高的3617萬人。高齡者佔總人口的比率（高齡化率）為28.7％，刷新過去的最高紀錄。70歲以上人口的比率，佔全部人口的22.2％。只論女性的話，超過70歲的婦女佔女性總人口的25.1％，日本首次達到「4名女性中，就有1人逾70歲」的情況。

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21日の敬老の日に合わせて、総務省が推計した。高齢者の女性は2044万人（女性人口の31.6%）、男性は1573万人（男性人口の25.7%）。1947~49年生まれの「団塊の世代」を含む70歳以上の人口は2791万人と、前年より78万人増えた。

配合21日的日本「敬老日」（譯按：9月第3個週一），總務省（公布相關）推算。日本的高齡人口中，女性有2044萬人（佔女性總人口的31.6％），男性有1573萬人（佔男性總人口的25.7％）。包括1947至1949年出生的「團塊世代」（譯按：指二次世界大戰後，日本第1次嬰兒潮時期出生的世代。首見於已故日本作家、前經濟企劃廳長官堺屋太一所著的小說《団塊の世代》，厚生勞動省亦沿用）在內的70歲以上人口，則有2791萬人，年增78萬人。

高齢化率は201カ国‧地域中で世界最高で、2位のイタリア（23.3%）、3位のポルトガル（22.8%）を大きく上回る。高齢化率は今後も上昇を続け、71~74年生まれの第2次ベビーブーム世代が高齢者となる2040年には、35%を超える見込みだ。

日本高齡化率位居全球201個國家和地區之冠，遠高於第2名的義大利（23.3％）和第3名的葡萄牙（22.8％）。今後，高齡化率也會繼續升高。1971至1974年出生的（二戰後的）第2次嬰兒潮世代，2024年會成為高齡者，估計屆時將超過35％。

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上回（うわまわ）る：動詞，超過（出）。例：予想（よそう）を上回る成績（せいせき）。（超過預想的成績。）

合（あ）わせる：動詞，本文做配合。例：音楽（おんがく）に合わせて踊（おど）る。（配合音樂跳舞。）

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