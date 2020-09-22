為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中日對照讀新聞》女性の4人に1人が70歳以上に 日本女性 4人就有1人逾70歲

    在日本九州熊本縣八代市一個臨時避難所裡，一名為躲避豪雨待在所內的68歲婦女（左）。圖中以紙板製成的隔間，是為了防止群聚造成武漢肺炎傳染。（歐新社檔案照）

    在日本九州熊本縣八代市一個臨時避難所裡，一名為躲避豪雨待在所內的68歲婦女（左）。圖中以紙板製成的隔間，是為了防止群聚造成武漢肺炎傳染。（歐新社檔案照）

    2020/09/22 05:30

    ◎茅毅

    65歳以上の高齢者の人口は15日現在、前年より30万人増えて3617万人と過去最多となった。総人口に占める高齢者の割合（高齢化率）は28.7%で、過去最高を更新した。70歳以上の割合は22.2%。女性に限ると、25.1%で初めて「4人に1人」に達した。

    截至15日，日本65歲以上的高齡人口，比去年增加30萬人，達到創新高的3617萬人。高齡者佔總人口的比率（高齡化率）為28.7％，刷新過去的最高紀錄。70歲以上人口的比率，佔全部人口的22.2％。只論女性的話，超過70歲的婦女佔女性總人口的25.1％，日本首次達到「4名女性中，就有1人逾70歲」的情況。

    21日の敬老の日に合わせて、総務省が推計した。高齢者の女性は2044万人（女性人口の31.6%）、男性は1573万人（男性人口の25.7%）。1947~49年生まれの「団塊の世代」を含む70歳以上の人口は2791万人と、前年より78万人増えた。

    配合21日的日本「敬老日」（譯按：9月第3個週一），總務省（公布相關）推算。日本的高齡人口中，女性有2044萬人（佔女性總人口的31.6％），男性有1573萬人（佔男性總人口的25.7％）。包括1947至1949年出生的「團塊世代」（譯按：指二次世界大戰後，日本第1次嬰兒潮時期出生的世代。首見於已故日本作家、前經濟企劃廳長官堺屋太一所著的小說《団塊の世代》，厚生勞動省亦沿用）在內的70歲以上人口，則有2791萬人，年增78萬人。

    高齢化率は201カ国‧地域中で世界最高で、2位のイタリア（23.3%）、3位のポルトガル（22.8%）を大きく上回る。高齢化率は今後も上昇を続け、71~74年生まれの第2次ベビーブーム世代が高齢者となる2040年には、35%を超える見込みだ。

    日本高齡化率位居全球201個國家和地區之冠，遠高於第2名的義大利（23.3％）和第3名的葡萄牙（22.8％）。今後，高齡化率也會繼續升高。1971至1974年出生的（二戰後的）第2次嬰兒潮世代，2024年會成為高齡者，估計屆時將超過35％。

    ニュース・キーワード新聞辭典

    上回（うわまわ）る：動詞，超過（出）。例：予想（よそう）を上回る成績（せいせき）。（超過預想的成績。）

    合（あ）わせる：動詞，本文做配合。例：音楽（おんがく）に合わせて踊（おど）る。（配合音樂跳舞。）

    単語を読みましょう

    高齢者（こうれいしゃ）／総人口（そうじんこう）／最多（さいた）／敬老の日（けいろうのひ）／総務省（そうむしょう）／上昇（じょうしょう）／団塊の世代（だんかいのせだい）／高齢化率（こうれいかりつ）／就業者数（しゅうぎょうしゃすう）／ベビーブーム（英文baby boom，嬰兒潮、生育高峰）／見込み（みこみ）／前年（ぜんねん）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門
    寄送蓖麻毒素信封給川普 女嫌於美加邊境被捕
    2020/09/21 09:33

    寄送蓖麻毒素信封給川普 女嫌於美加邊境被捕

    大法官成選戰焦點 拜登反對選前提名批川普「濫權」
    2020/09/21 11:00

    大法官成選戰焦點 拜登反對選前提名批川普「濫權」

    首爾市場清晨發生大火 火勢延燒5小時仍未熄滅
    2020/09/21 09:52

    首爾市場清晨發生大火 火勢延燒5小時仍未熄滅

    《花木蘭》在南韓上映 2天就被《天能》踹下單日票房龍頭
    2020/09/21 10:13

    《花木蘭》在南韓上映 2天就被《天能》踹下單日票房龍頭

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播