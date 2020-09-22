為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    遭中監控 澳媒主管爆曾被認罪

    澳洲廣播公司前北京分社社長卡尼（左），廿一日首度公開兩年前遭中國政府騷擾的經歷，甚至要求卡尼帶著年僅十四歲的大女兒亞絲明（圖右），一起與公安人員面談。（取自網路）

    澳洲廣播公司前北京分社社長卡尼（左），廿一日首度公開兩年前遭中國政府騷擾的經歷，甚至要求卡尼帶著年僅十四歲的大女兒亞絲明（圖右），一起與公安人員面談。（取自網路）

    2020/09/22 05:30

    〔編譯黃靖媗／綜合報導〕澳洲與中國的關係惡化，本月八日才有兩名澳籍記者在接獲中國國安人員警告後，匆促逃回澳洲。曾與其中一名返澳記者共事的澳洲廣播公司（ＡＢＣ）前北京分社社長卡尼（Matthew Carney），廿一日首度透過ＡＢＣ公開他兩年前遭中國當局騷擾的經歷，連他才十四歲大的女兒也被迫「認罪」。

    從二○一六年初開始擔任ＡＢＣ北京分社社長的卡尼，二○一八年八月卅一日接到一通來自中共中央網絡安全和信息化委員會 （ＣＣＡＣ）的電話，對方說他們的報導違反中國法規，涉嫌散播不實、非法、具傷害性的資訊，危及中國國家安全。卡尼指出，雖然在中國工作的外籍記者都會被當局監控，但在那通電話後，中國政府對他的監控大幅增加。某日凌晨，卡尼甚至發現有人遠端操控他的手機，進入他的電子郵件帳戶。

    被控侵犯中國人民、危害國安

    當時正值卡尼的簽證到期，他早在到期前六週就已提出延期申請，不僅遲遲未獲批准，他還被中國外交部約去「喝茶」。卡尼第一次在中國外交部辦公室與一名孫姓（Sun）女子喝了約兩小時的茶，孫女指控卡尼的報導侵犯中國人民與領導階層，但卡尼反駁，ＡＢＣ網站已遭中國封鎖，如何侵犯中國任何人？孫女對此勃然大怒。接下來的兩週，卡尼又兩度被請去「喝茶」，孫女卻始終沒有透露卡尼的簽證延期進度，僅表示正在對他進行調查，且當局對澳洲甫通過的「反外國干預法」不滿。

    在卡尼的簽證到期前，他與家人訂購飛回雪梨的機票，卻在準備離開的前幾天，接到簽證核准通知。卡尼與簽證承辦官員會面後，官員竟將卡尼的簽證往地上一丟，告訴他簽證只獲准延期兩個月（而非當初申請的一年），「以後別想再回到中國」。卡尼與妻子凱薩琳（Catherine）隨後拿著護照與簽證，準備給當局蓋章時，卻被告知必須立刻帶著年僅十四歲的大女兒亞絲明，一起到中國公安部面談。

    三人被指示前往北京市一棟新建大樓報到，一名女子告訴卡尼，他們因逾期未辦理居留許可變更登記，違反中國入出境管理法被調查；由於亞絲明已經十四歲，在中國法律上已成年，也一併被起訴，卡尼一家人被禁止出境，並將被拘留。最後，在尋求澳洲大使館與ＡＢＣ建議後，卡尼一家決定認罪並撰寫悔過書、錄影自白，以換取當局的釋放與離境許可。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門
    寄送蓖麻毒素信封給川普 女嫌於美加邊境被捕
    2020/09/21 09:33

    寄送蓖麻毒素信封給川普 女嫌於美加邊境被捕

    大法官成選戰焦點 拜登反對選前提名批川普「濫權」
    2020/09/21 11:00

    大法官成選戰焦點 拜登反對選前提名批川普「濫權」

    首爾市場清晨發生大火 火勢延燒5小時仍未熄滅
    2020/09/21 09:52

    首爾市場清晨發生大火 火勢延燒5小時仍未熄滅

    《花木蘭》在南韓上映 2天就被《天能》踹下單日票房龍頭
    2020/09/21 10:13

    《花木蘭》在南韓上映 2天就被《天能》踹下單日票房龍頭

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播