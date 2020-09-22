遭中監控 澳媒主管爆曾被認罪

澳洲廣播公司前北京分社社長卡尼（左），廿一日首度公開兩年前遭中國政府騷擾的經歷，甚至要求卡尼帶著年僅十四歲的大女兒亞絲明（圖右），一起與公安人員面談。（取自網路）

2020/09/22 05:30

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕澳洲與中國的關係惡化，本月八日才有兩名澳籍記者在接獲中國國安人員警告後，匆促逃回澳洲。曾與其中一名返澳記者共事的澳洲廣播公司（ＡＢＣ）前北京分社社長卡尼（Matthew Carney），廿一日首度透過ＡＢＣ公開他兩年前遭中國當局騷擾的經歷，連他才十四歲大的女兒也被迫「認罪」。

從二○一六年初開始擔任ＡＢＣ北京分社社長的卡尼，二○一八年八月卅一日接到一通來自中共中央網絡安全和信息化委員會 （ＣＣＡＣ）的電話，對方說他們的報導違反中國法規，涉嫌散播不實、非法、具傷害性的資訊，危及中國國家安全。卡尼指出，雖然在中國工作的外籍記者都會被當局監控，但在那通電話後，中國政府對他的監控大幅增加。某日凌晨，卡尼甚至發現有人遠端操控他的手機，進入他的電子郵件帳戶。

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被控侵犯中國人民、危害國安

當時正值卡尼的簽證到期，他早在到期前六週就已提出延期申請，不僅遲遲未獲批准，他還被中國外交部約去「喝茶」。卡尼第一次在中國外交部辦公室與一名孫姓（Sun）女子喝了約兩小時的茶，孫女指控卡尼的報導侵犯中國人民與領導階層，但卡尼反駁，ＡＢＣ網站已遭中國封鎖，如何侵犯中國任何人？孫女對此勃然大怒。接下來的兩週，卡尼又兩度被請去「喝茶」，孫女卻始終沒有透露卡尼的簽證延期進度，僅表示正在對他進行調查，且當局對澳洲甫通過的「反外國干預法」不滿。

在卡尼的簽證到期前，他與家人訂購飛回雪梨的機票，卻在準備離開的前幾天，接到簽證核准通知。卡尼與簽證承辦官員會面後，官員竟將卡尼的簽證往地上一丟，告訴他簽證只獲准延期兩個月（而非當初申請的一年），「以後別想再回到中國」。卡尼與妻子凱薩琳（Catherine）隨後拿著護照與簽證，準備給當局蓋章時，卻被告知必須立刻帶著年僅十四歲的大女兒亞絲明，一起到中國公安部面談。

三人被指示前往北京市一棟新建大樓報到，一名女子告訴卡尼，他們因逾期未辦理居留許可變更登記，違反中國入出境管理法被調查；由於亞絲明已經十四歲，在中國法律上已成年，也一併被起訴，卡尼一家人被禁止出境，並將被拘留。最後，在尋求澳洲大使館與ＡＢＣ建議後，卡尼一家決定認罪並撰寫悔過書、錄影自白，以換取當局的釋放與離境許可。

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