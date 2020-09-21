甲骨文入股TikTok 中國母公司叫價1.74兆

為了讓TikTok母公司「字節跳動」與美商有更多時間完成交易，川普政府已下令TikTok下載禁令延後一週生效。圖為TikTok在美國加州的辦公室。（法新社檔案照）

2020/09/21 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國媒體二十日披露，為解決美國對中國短影音分享程式TikTok（抖音國際版）的國安疑慮，TikTok母公司北京「字節跳動」已同意美商入股一家負責TikTok在美業務的新公司，並尋求開價總估值六百億美元（約一．七四兆台幣）。此舉將使TikTok能夠繼續在美國營運，美國總統川普對此「給予祝福」，相較於此前他頒布行政命令，要求字節跳動放棄TikTok ，立場似乎大轉彎。

字節跳動將成立「TikTok全球（TikTok Global）」負責美國業務，以化解川普政府對TikTok將用戶資料「送中」所產生的國安疑慮；彭博新聞二十日引述匿名知情人士的話報導，字節跳動將接受美國企業軟體公司「甲骨文（Oracle）」與零售業巨擘「沃爾瑪（Walmart）」入股「TikTok全球」，開價總估值六百億美元。但報導也指出，由於相關企業還在討論股權結構與資安措施，TikTok的最終估值尚未底定。

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甲骨文股份12.5％ 沃爾瑪7.5％

消息人士還說，甲骨文與沃爾瑪將分別收購「TikTok全球」十二．五％與七．五％股份；倘若他們接受字節跳動對TikTok的估值，根據持股比率，這兩家美商合計將支付一百二十億美元（約三五二七億台幣）。此外，路透報導，甲骨文入股「TikTok全球」後，未來美國TikTok用戶的資料將儲存在甲骨文的雲端伺服器，以符合美國的國安要求，但「TikTok全球」絕大部分股份仍掌握在字節跳動手中。

儘管字節跳動以合資、而非美方要求的出售，來解決美國業務的國安疑慮，川普對此發展仍樂觀其成，十九日表示「原則上」支持甲骨文與沃爾瑪入股「TikTok全球」。川普表示，TikTok新公司將「完全由甲骨文與沃爾瑪掌控」，未來的安全性將是百分之百，「對美國而言，這是筆好交易。」

川普還說，「TikTok全球」同意捐款五十億美元成立教育基金，但字節跳動隨即透過社群媒體反駁，聲稱該公司是看到新聞才知道要在美國成立教育基金。為了讓字節跳動與甲骨文和沃爾瑪有時間完成交易，美國商務部十九日宣布，二十日起禁止在美國境內下載TikTok的禁令將延後至少一週。

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