對中疑慮加劇 美歐外長本月對話

美國國務卿龐皮歐（左）十八日在巴西與巴西外交部長阿勞若共同舉行記者會。（路透）

2020/09/20 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕香港南華早報十九日獨家報導指出，美國與歐洲聯盟可望本月就「彼此對中國一致加深的疑慮」，展開中國問題的首次對話。但美國國務卿龐皮歐除了與歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）交流，接著將在月底繼續前進義大利與梵蒂岡，力挽義、梵兩國近年與中國逐漸拉近的合作關係。

中國國家主席習近平十四日才與歐盟理事會主席米歇爾、歐盟執行委員會主席馮德萊恩、擔任歐盟輪值主席的德國總理梅克爾進行中歐視訊峰會。南早指出，美歐外長的中國對話勢必讓防範「跨大西洋反中聯合陣線」成立的中國坐立難安。波瑞爾準備廿一日與廿七國外長開會時正式提出此事，預計美歐日後就中國問題進行例行對話，最快本月上路。

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上述消息來源為歐盟資深外交官。他說，這對中國發出強烈信號：歐盟樂意與美國就「我們對中國日益增加的共同擔憂」進行討論，即使是和對歐盟不夠友善的川普政府對話。

阻一帶一路 龐皮歐下一站走訪義梵

龐皮歐訪義消息則已在當地媒體曝光。上月底走訪歐洲五國的中國外交部長王毅當時即以義國為首站，龐皮歐此行則準備勸說義國勿讓港口設施成為中國投資亞、歐、非三洲基礎建設的「一帶一路」跨國經濟帶戰略一環。至於梵蒂岡，兩年前才與中國就糾纏數十年的主教任命問題達成共識，協議將在下月廿二日到期，據傳羅馬天主教宗方濟各有意延長兩年。

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