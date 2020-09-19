美參院再提抗中法案 這回換民主黨

美國聯邦參議院民主黨領袖舒默。 （法新社）

2020/09/19 05:30

參議員提3500億美元強化國力法案

〔編譯茅毅／綜合報導〕繼美國共和黨聯邦參議員七月間提出「戰略法案」（Strategic Act）後，民主黨聯邦參議員十七日也在參院外交委員會，提出一項同樣涵蓋廣泛領域的「二○二○美國領導法案」（America LEADS Act of 2020），擬投入逾三五○○億美元（約十．三兆台幣），全面強化美國國力，以對抗中國挑戰。

此一法案彰顯無論哪一黨贏得美國總統大選，美國國會都將施加跨黨派的龐大壓力，以維持對北京的強硬立場。共和黨參院外委會主席里契表示，他希望兩黨法案可以合併，因為「這是一個美國的議題，而非一黨的議題」。

請繼續往下閱讀...

該法案正式名稱為「美國勞工、經濟競爭力、同盟、民主和安全法案」，由參院少數黨（民主黨）領袖舒默、參院外委會民主黨資深成員梅南德斯領銜十一名該黨參議員提出。該法案的四大支柱為：投資美國競爭力、支持美國的同盟及夥伴、恢復並促進以價值為中心的外交政策、確保中國會為其「掠奪性行動」付出代價。

軍費4年37億 強化印太同盟

根據十七日公布的摘要，該法案欲加強美國工業產能、醫療供應鏈、支持像第五代行動通訊（5G）新技術與人工智慧（AI），並抗衡包括剽竊智慧財產、傾銷及貨幣操縱在內的「掠奪性經濟行為」。

該法案要求總統針對中國政府的「惡意行為」，徹底執行相關制裁、允許若干香港人與新疆人申請入境美國，也要求中國在美國從事的「教育和影響力活動」必須有透明度。法案承諾提供新的重大投資，為美國勞工、企業家、研究人員及製造商在美中競爭中，提供所需的技術和支援。該法案更側重美國的科技研發，將以四年為期，投注達三千億美元；半導體產業投資一六○億美元，助美國保有對中優勢。

在軍事支出上，該法案將以四年為期，提供印度—太平洋地區一．二五億美元（約三十六．七億台幣），強化在該地區的同盟與夥伴關係及立場。

共和黨眾議員籲恢復與台邦交

另一方面，共和黨聯邦眾議員帝芬尼（Tom Tiffany）十六日提出一項參眾兩院的共同決議，呼籲美國應恢復與台灣的正式外交關係，洽簽自由貿易協定，終結「一中政策」，支持台灣成為國際組織會員。共和黨聯邦參議員克魯茲十七日則在參院外委會一場聽證會上重申，他今年初就提出法案，盼修正美國國務院二○一五年實施的禁止台灣展示國旗等主權象徵的「對台交往準則」。他希望國務院能直接修改此一於前總統歐巴馬時期頒布的準則。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法