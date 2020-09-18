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    內蒙第二波鎮壓 不上學就重罰

    蒙古國民眾十五日在首都烏蘭巴托聲援內蒙的蒙古族人，抬著中國國旗向來訪的中國外長王毅抗議，呼籲「請尊重你們的憲法」。（法新社）

    蒙古國民眾十五日在首都烏蘭巴托聲援內蒙的蒙古族人，抬著中國國旗向來訪的中國外長王毅抗議，呼籲「請尊重你們的憲法」。（法新社）

    2020/09/18 05:30

    〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國內蒙古自治區上月廿六日宣布推動國家統編語文教材，要求改用「普通話」（漢語）授課，引發蒙古族大規模反彈後，近日發布第二波鎮壓公告，威脅拒絕配合者將面臨學籍、各類補助取消等命運。旅居美國的蒙古族人直言，中國政府此舉嚴重挑戰這支「模範少數民族」底線，揚言不再沉默。

    依中國「憲法」和「區域民族自治法」，內蒙古的蒙古族人有權接受蒙古語教育，新政策有消滅少數民族文化之嫌，隨即引發大規模抗議，惟當局上月一出手即拘捕、軟禁多達上百名家長、教師或維權代表，本月更對不從的教師祭出停職等處分，遑論持續審查媒體報導與網路言論，全面封殺相關消息。

    總部設於美國的「南蒙古人權信息中心」執行主任恩赫巴圖告訴「美國之音」（VOA），內蒙當局十三日起陸續發布文件，進一步警告未依規定送子女上學的家長將面臨「法制教育培訓」，繼續違令則得繳交五百至五千人民幣不等罰款並究責。VOA十七日指出，錫林浩特市更狠，十五日公告將對隔天無故未報到入學的高中生祭出自動退學、取消學籍手段，小學、初中生則取消既有各類補助；並對其家長取消所有「惠農惠牧政策性補貼」，還下令「市農業銀行、農村信用社等金融部門五年內停止辦理貸款手續」。

    恩赫巴圖指出，上述措施證明抗議力量強大，「中國政府從未見過這樣的抵抗」，面對「全區性非常典型的非暴力公民不服從抵抗運動」，才會動員所有資源來鎮壓，「但蒙古人民沒放棄」。

    中國強推漢語教學，引發內蒙古蒙古族民眾抗議。圖為通遼蒙古族中學學生十日進校門，門口有警察戒備。（法新社）

    中國強推漢語教學，引發內蒙古蒙古族民眾抗議。圖為通遼蒙古族中學學生十日進校門，門口有警察戒備。（法新社）

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