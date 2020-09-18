香港民主運動 榮獲2020自由獎

美國官方資助的非政府組織「自由之家」今年以「抗爭的力量」為主題，將年度「自由獎」頒給逾一年來在中國威權下爭取民主的香港全體示威者。（取自網路）

2020/09/18 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國官方資助的非政府組織「自由之家」十六日透過線上直播，公開表揚二○二○年度獎項得主，其中「自由獎」肯定香港民主運動、蘇丹「十二月革命烈士家庭組織」和「蘇丹專業人士協會」在追求民主之路上展現今年主題「抗爭的力量」。當天代表香港泛民主運動參與者接受榮譽的前「香港眾志」創黨主席羅冠聰，致詞呼籲西方國家認清中國政府極權本質，以保世界和平。

向整體運動群眾致敬

「自由之家」為保護香港抗爭者不受「港區國安法」威脅，決定不頒獎給特定人士，而是向參與運動的整體群眾致敬。它在簡介指出，中國政府不僅在境內加強鎮壓力道，也把威權主義擴大輸出海外，而香港人民以自發性無領袖的「泛民主運動」激勵了全世界：從兩百萬港人去年團結「反送中」，到今年六月中國突然強加「港區國安法」，反送中人士面臨惡劣險境，「香港民眾依舊致力於以創新方式為未來世代捍衛權利。」

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流亡海外的羅冠聰十六日致詞強調抗爭未死，並把香港示威運動與自由世界安危串聯：他直指西方國家過去數十年來對中國採接觸懷柔政策，中國卻從未朝民主靠近，反倒力圖滲透瓦解西方民主體制，點出「在香港人爭取民主這個戰場上，世界各國如何壓制並削弱中國的擴張主義企圖，顯得尤為重要」，呼籲美國、英國等國要求中國停止侵犯人權。

美國國會眾議院民主黨籍議長裴洛西則以預錄影片恭喜港人獲獎，她說，香港年輕示威者逾一年來展現的抗爭勇氣，與拒絕尊重法治及「一國兩制」框架的懦弱政府形成強烈對比。她呼籲世界各國持續關注香港局勢，尤其美國不應為商業利益噤聲，以免喪失在其他地區為人權發聲的道德立場。

自由之家不甩中國制裁

去年十二月為反制美國介入香港局勢，中國宣布制裁包括「自由之家」在內的非政府組織。今年八月，中國又宣布制裁自由之家主席阿布拉莫維茨等十一名美國人。當時阿布拉莫維茨發表聲明，誓言繼續支持香港的民主權利，繼續與港人站在一起。

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