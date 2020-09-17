澳議員遭滲透 與中國外交官通聯被查出

涉滲透案遭調查的澳洲新南威爾斯州議員莫索曼（Shaoquett Moselmane）華裔政治顧問張智森（John Zhang）。（取自網路）

2020/09/17 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕澳洲政府反間諜機構調查新南威爾斯州在野黨「勞工黨」議員莫索曼（Shaoquett Moselmane）疑似遭中國政府滲透案，儘管當局從未公開點名中國政府，但根據澳洲媒體曝光的法院文件，司法部律師直指此案調查重點就是中國，而且查出莫索曼的華裔政治顧問張智森（John Zhang）與中國駐雪梨總領事館外交官之間的通信紀錄。

六月二十六日負責執行搜索莫索曼和張智森辦公室與住處行動的澳洲聯邦警署與反間諜機構「澳洲安全情報組織」（ASIO），一直拒絕評論此案是否與中國有關。不過，由司法部負責政府法律事務的首席檢察官唐納格（Stephen Donaghue）簽署、九月一日向高等法院提交的文件顯示，當日警方所持搜索令指明，此案涉及的外國代理人是「中國（PRC）政府」，「原告處理之莫索曼涉嫌在二○一九年七月一日到二○二○年六月二十五日前後之期間，為中國行事之犯行，無疑是為了促進中國利益和政策目標」。

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澳洲廣播公司（ABC）十五日披露，此案是在調查中國駐雪梨總領事館是否與張智森串謀滲透勞工黨，搜索令上點名中國該領事館負責僑務的僑務領事孫彥濤。孫彥濤由現被中共統戰部合併、但保留掛牌的國務院僑務辦公室派駐雪梨總領館，負責聯絡當地上海海外聯誼會等親北京團體，從而認識張智森與莫索曼，該會也聘莫索曼為榮譽主席。

現年六十二歲的澳洲華裔僑領張智森，則是早於二○一三年接受國務院僑務辦公室培訓從事海外影響力工作。ABC指出，張智森今年一月二十八日與妻女入境澳洲時，在雪梨國際機場被澳洲邊境執法局（ABF）盤問、搜查其電腦、手機內容，據稱包括多筆與中國外交官、領事官員往來的電子郵件、簡訊和通話紀錄，最近期的是與中國駐雪梨總領事顧小傑。ASIO與警方的突擊行動中，也在電腦、平板和手機等設備中，查到他與中國外交官通訊紀錄。

根據法庭文件，警方懷疑張智森透過微信「秘密」群組，慫恿並協助莫索曼為中國政府利益倡言。張智森若被依違反外國干預法起訴與定罪，刑期最高十五年。

搜索令授權搜查張智森、莫索曼和至少另外七人之間往來的證據，包括中新社澳洲分社社長陶社蘭、中國國際廣播電台雪梨分社社長李大勇和該社記者費菲等三名中國媒體記者，中國學者陳弘、李建軍也涉案遭調查。陶、李與另外兩名中國記者在搜查行動後即離境。

澳洲法院文件顯示，與張智森通聯往來的中國駐雪梨總領事館僑務領事孫彥濤。（取自網路）

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