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    自由日日shoot》預防中諜下手 先做好自身網路衛生

    振華數據情蒐的台灣名人名單

    振華數據情蒐的台灣名人名單

    2020/09/17 05:30

    〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國深圳振華數據信息技術公司建構「海外重要人士資料庫」（ＯＫＩＤＢ）收錄全球各界逾二四○萬人一事曝光，持續在國際社會發酵。從其鎖定對象由高官到罪犯，甚至包括加拿大總理杜魯道的十一歲女兒來看，中方資訊戰與利誘範圍無遠弗屆，網路安全專家呼籲民眾做好自身「網路衛生」（digital hygiene），才是免遭中國間諜行為危害的關鍵。

    美國之音（ＶＯＡ）十六日報導，外界早已懷疑中國大量蒐集境外個人數據，以操縱外國公眾輿論、發動心理戰，並影響控制外國事務，如今終因ＯＫＩＤＢ曝光而獲證實。因批評中共而遭北京大學解聘的美國學者包定指出，其中近八成數據雖為取自社群媒體和網路的公開資料，卻不表示沒有價值；另也有數據似乎透過侵駭竊取而來，但他相信「絕對有數據來自非公共來源」，而且「振華與中國國家各個部門有著密切合作」。

    加拿大時事評論員陳艾瑞則注意到，中國官方可藉ＯＫＩＤＢ「從心理學、行為學、社會學來對你進行剖析」，因它不僅收錄高官，也含有大量罪犯資料，早為不時之需全面佈局，「監控你私生活的每個角落，知道你哪裡有弱點，知道怎麼對你下手」。

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